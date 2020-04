In der Krise entwickeln Erfolgsmeldungen aus der Wirtschaft zunehmend Seltenheitswert. Das gilt auch für die Raumfahrtindustrie, die besonders stark auf europaweite Lieferketten angewiesen ist. Umso glücklicher zeigte sich das Unternehmen OHB bei der offiziellen Fertigstellung der „Plato-Halle“, die in 14 Monaten Bauzeit in Bremen entstanden ist. 15 Millionen Euro steckte der Konzern in dieses Bauvorhaben und freut sich nun neben neuen Büroräumen über den größten Reinraum der Unternehmensgruppe.

Der Zusatz „Rein“ bezieht sich in dieser Bezeichnung auf die Reinheit der Luft. Auf einer Fläche etwa 1400 Quadratmetern und bei einer Höhe knapp elf Metern erfüllt ein Raum der neu gebauten Halle die Reinheitsklasse Iso 8. Die Zahl der Luftpartikel, die größer als fünf Mikrometer sind, darf dort pro Kubikmeter Luft bei maximal 30 000 liegen. Diese neue Infrastruktur will OHB fortan dazu nutzen, Satellitenprojekte zu verwirklichen.

Neben dem Reinraum entfallen weitere 1900 Quadratmeter der Plato-Halle auf Büroflächen. Seit dem Erhalt der Baugenehmigung im März 2019 waren laut Unternehmensangaben mehr als 200 Handwerker an dem Projekt beteiligt. Sie verbauten unter anderem 2000 Kubikmeter Beton und 440 Tonnen Stahl. „Es war eine ordentliche Herausforderung, in der kurzen Zeit, diese Halle zu realisieren“, sagte OHB-Vorstandsvorsitzender Marco Fuchs zur Fertigstellung des Projekts. Der Konzern hebt auch die nachhaltige Konzeption des Planungsteams hervor. So werde die Wärmeversorgung durch das örtliche Müllheizkraftwerk abgedeckt. Für die Kälteversorgung käme ein umweltfreundliches Mittel in einer modernen Kältezentrale zum Einsatz. Mit der Namensgebung Plato bringt der Konzern ein Stück Unternehmerstolz zum Ausdruck. Der symbolische Akt soll die Beauftragung der OHB Systems AG als industrielle Hauptauftragnehmerin für die namensgleiche Wissenschaftsmission durch die Europäische Weltraumorganisation ESA würdigen. Die entsprechende Vertragsunterschrift brachte OHB im Oktober 2018 ein Auftragsvolumen von 288 Millionen Euro ein.

Suche nach erdähnlichen Planeten

Die Abkürzung Plato steht für Planetare Transite und Oszillationen von Sternen. Ziel der ESA ist es, im Jahr 2026 ein Weltraum-Observatorium zu starten, mit dem Exoplaneten in den Umlaufbahnen anderer Sonnensysteme erforscht werden können. Das hochgesteckte Ziel der Astrophysiker ist es, mit dem Satelliten Plato erdähnliche Planeten zu suchen und möglichst auch zu finden.

Doch bevor dieses Wunderwerk der Technik eines Tages ins All geschickt werden kann, muss OHB zunächst die Krise überstehen. Vorstandsvorsitzender Marco Fuchs ist grundsätzlich zuversichtlich, dass die deutsche Raumfahrtindustrie ohne bleibende Schäden durch die Corona-Pandemie kommen wird. Allerdings ist dieser Optimismus an Bedingungen geknüpft. „Viel wird davon abhängen, wie schnell die südeuropäischen Länder Spanien und Italien aber auch Frankreich ihre Volkswirtschaften wieder in Gang bringen und wie schnell die Lieferketten wieder stehen“, schreibt Fuchs in seiner monatlichen Kolumne „Space Encounter“, die auf der Internetseite seines Unternehmens veröffentlicht wird.

Laut Fuchs können die meisten Unternehmen der Raumfahrtindustrie die Krise aber nicht ohne staatliche Unterstützung überstehen. „Und da spreche ich nicht über das Kurzarbeitergeld oder sonstige Subventionsmaßnahmen“, argumentiert er auch in der Rolle des Vizepräsidenten des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI). Es ginge darum, Know-how und Arbeitsplätze in Europa zu halten und so den Bürgern den größtmöglichen Nutzen der Raumfahrt zu stiften.