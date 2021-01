Der Bohrroboter wurde in Bremen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt. (NASA/JPL-Caltech)

Der unglücklich agierende „Mars-Maulwurf“ – der in Bremen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelte Bohrroboter – beendet seine Reise. Das teilte das DLR am Donnerstagabend mit. „Es war geplant, dass er fünf Meter in die Tiefe gräbt“, sagte eine Sprecherin. „Das wird er nicht mehr machen.“

Der „Mars-Maulwurf“ war an Bord der Nasa-Landesonde „Insight“ zum Mars geflogen und im November 2018 gelandet. Das DLR bezeichnet ihn auch als „eine Art selbst schlagender Nagel“ mit einem Durchmesser von 2,7 Zentimetern. Zwei Jahre lang versuchte er, sich in den Boden einzugraben, um Temperatur und Wärmefluss unter der Oberfläche zu messen.

Mehr zum Thema Insight-Mission Pause für den Bremer Mars-Maulwurf Seit mehr als einem Jahr sollte ein Experiment Bremen den roten Planeten erforschen – doch es gibt ... mehr »

Auf dem Weg zu der gewünschten Tiefe geriet das eigentlich „HP3“ getaufte Experiment aber ins Stocken – der Fortschritt blieb aus. Eigentlich sollte der von 20 Wissenschaftlern entwickelte Roboter so tief in den Marsboden eindringen, wie niemals zuvor in der Geschichte der Raumfahrt. Die Forscher mussten aber unter anderem feststellen, dass der Boden in dem Gebiet völlig anders war, als alles, was sie zuvor gesehen hatten.

Wieder nach oben gegraben

„Der Mars und unser tapferer Maulwurf passten einfach nicht zusammen“, sagte Tilman Spohn vom DLR. Technisch habe der Roboter aber einwandfrei funktioniert. Von Anfang an gab es Schwierigkeiten: Zwischenzeitlich steckte er mehr als ein halbes Jahr in 35 Zentimetern Tiefe fest. Erst als der Lander „Insight“ mit seinem Roboterarm half, ging es ein Stückchen weiter. Im Oktober 2019 schlug der Bohrroboter die komplett falsche Richtung ein. Statt sich nach unten zu graben, war er nach oben gekommen.

Das Experiment werde noch Temperaturmessungen der obersten Schicht des Marsbodens liefern. Auch andere wissenschaftliche Projekte der „Insight“-Mission sollen noch weiterlaufen.