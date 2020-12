Das Büro, Martinistraße 62-66, ist besonders eingerichtet: mit Tischkicker, PlayStation und freiem Popcorn. Nun ist der Mietvertrag nicht verlängert worden. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Der Co-Working-Anbieter Rent24 wird den Standort in Bremen aufgeben. Zum Jahresende sollen die Mieter ausziehen, wie der WESER-KURIER erfuhr. „Unser Mietvertrag in Bremen ist in diesem Jahr ausgelaufen. Auch wenn wir Bremen als Stadt sehr schätzen, haben wir die Option für Verlängerungen zunächst nicht wahrgenommen“, teilte eine Rent24-Sprecherin auf Anfrage mit. Im Zuge der Pandemie wolle man sich auf die Kernstandorte in den Großstädten fokussieren.

Seit 2017 war das Berliner Unternehmen mit seinem besonderen Büro in der Martinistraße auf 1000 Quadratmetern mit Sofaecken und Kickertisch ansässig. Insgesamt hat der Co-Working-Anbieter um die 70 Standorte. Dass neben Bremen weitere Büros geschlossen werden, ist bisher nicht bekannt, so die Sprecherin.