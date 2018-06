Der Bremer Christian Helms kaufte mit Rungis Express bereits in der Vergangenheit ein in Schieflage geratenes Unternehmen der Lebensmittelbranche. Die Archivaufnahme zeigt den Kühllogistikexperten damals in der Kühlkammer des Versandhauses für Gourmetwaren. (DPA)

Die Mitarbeiter des insolventen Fischgroßhändlers Product Trade Centre Germany (PTC) in Bremerhaven können aufatmen. Das in Schieflage geratene Unternehmen mit Sitz in Kempen und einem Standort in Bremerhaven hat einen Käufer. Der Bremer Kühlkettenlogistikspezialist Christian Helms hat den Geschäftsbetrieb zum 1. Juni mit der neugegründeten TFE GmbH (The Fish Experts) übernommen. Das gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Erworben wurde zudem auch die serbische Tochter der PTC.

Im März hatte das Fischunternehmen Insolvenz angemeldet. PTC belieferte zuvor große Handelsketten und Discounter mit frischem und gefrorenem Fisch. Durch die Zahlungsunfähigkeit sei es in den vergangenen Wochen der Mitteilung zufolge jedoch zu Lieferengpässen gekommen. Das Amtsgericht Krefeld bestellte im März Jan-Philipp Hoos als vorläufigen Insolvenzverwalter. Der Partner der Anwaltssozietät White & Case machte sich auf die Suche nach neuen Investoren für PTC.

In die Gesellschaft TFE werden alle Beschäftigten übernommen. In Bremerhaven arbeiten 70 der insgesamt 80 Mitarbeiter in Deutschland. Die TFE gehört zur ebenfalls neuen TSE Holding GmbH (The Supplychain Experts). Christian Helms übernimmt die Leitung dieser Holding, sein langjähriger Geschäftspartner Thomas Schemmel übernimmt dagegen die operative Geschäftsführung der TFE GmbH. Helms hat bereits in der Vergangenheit ein Unternehmen aus der Insolvenz gerettet: das Gourmet-Versandhaus Rungis Express mit Sitz in Meckenheim. Damals wurde es Teil seiner Cool Chain Group (CCG) in Bremen. Im Jahr 2016 verkaufte Helms die CCG Deutschland jedoch an den Metro Konzern. Schon seine gesamte Karriere beschäftigt der gebürtige Bremer Christian Helms sich mit der Kühlkettenlogistik.