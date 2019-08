Die "MSC Gülsün" ist derzeit das größte Containerschiff der Welt. Am Montag machte sie auf ihrer Jungfernfahrt von Asien nach Europa Stopp an der Stromkaje in Bremerhaven. (DPA)

Bremerhaven. Dass sich die Schiffsgrößen nach den Gegebenheiten der Häfen richten, gehört längst vergangenen Zeiten an. Vielmehr müssen sich heute die Häfen anpassen und die notwendige Infrastruktur vorhalten, um beim Größenwachstum der Containerschiffe mithalten zu können. Auf ihrer Jungfernfahrt machte die „MSC Gülsün“ am Montag als derzeit weltweit größtes Containerschiff in Bremerhaven fest. Mit einer Ladekapazität von 23756 Standardcontainer (TEU) ist sie das erste von insgesamt elf Schiffen der sogenannten neuen Megamax-24-Baureihe für die Schweizer Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC).

Die „MSC Gülsün“ ist mit 400 Metern ähnlich lang wie die bislang größten Containerschiffe. Sie ist allerdings mit 61,50 Meter um eine Containerreihe breiter und kann dadurch etwa 1000 TEU mehr laden. In den großen Häfen wird diese Baureihe weniger Investitionen auslösen, weil viele der bestehenden Terminalbrücken schon für die bislang größten Schiffe mit 23 Containerreihen und eine mehr ausgelegt sind. Insofern wäre es aus Sicht von Terminalbetreibern wünschenswert, dass diese neue Schiffsgröße das Ende des Größenwachstums bedeuten würde.

Das scheint aber nicht der Fall zu sein. So soll die nächste Schiffsgeneration etwa 460 Meter lang und 68 Meter breit sein und eine Ladekapazität von 30 000 TEU haben. Eine entsprechende Studie sei bereits bekannt, wie Gunther Bonz, Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg, vor ein paar Tagen sagte. Und wenn es bereits eine Studie gebe, dann würden die Schiffe auch bald gebaut. Das hätte finanzielle Folgen für die Allgemeinheit: Denn Investitionen in die Infrastruktur für größere Wendekreise, neue Kaimauern sowie tiefe und breite Fahrrinnen werden überwiegend von den Steuerzahlern getragen. Und da kommen schnell ein paar Millionen zusammen. So belaufen sich die Kosten der gerade begonnenen Elbvertiefung auf ungefähr 780 Millionen Euro. Auch die Außenweser soll vertieft werden, um in Bremerhaven die gegenwärtig größten Schiffe besser abfertigen zu können.

Unabhängig von den Anforderungen an die Hafeninfrastruktur gebe es in puncto Sicherheit keine Einwände gegen noch größere Schiffe, sagte Andreas Mai, Hafenkapitän in Bremen und Bremerhaven, auf Nachfrage des WESER-KURIER. Kapitän Mai hat auch das Einlaufen der „MSC Gülsün“ an Bord begleitet. Aus nautischer Sicht spreche nichts gegen noch größere Schiffe. Für sie würden genauso die physikalischen Gesetze gelten, sagte Mai: „Wenn etwa bei starkem Wind die Schlepper kein sicheres Einlaufen gewährleisten können, dann bleiben die Schiffe draußen – so einfach ist das.“ Diese Schwarz-Weiß-Entscheidung gelte grundsätzlich. Dass Schiffe mit einer größeren Angriffsfläche natürlich anfälliger gegen starke Winde seien, liege in der Natur der Sache.

Gegen immer größere Containerschiffe machen derzeit die europäischen Häfen Front. Laut Bonz, der auch den europäischen Hafenverband Feport führt, wollen sie dazu den Hebel des Kartellrechts nutzen. Die großen globalen Reedereien sind in drei Allianzen organisiert, um ihre Fahrpläne zu koordinieren und ihre Kapazitäten effektiv einsetzen zu können. Dafür benötigen sie besondere Genehmigungen der wesentlichen Kartellbehörden in den USA, Europa und China. Die derzeitige Genehmigung der Europäischen Union laufe im kommenden März aus. „Die EU sollte eine neue Genehmigung nur unter inhaltlichen Auflagen erteilen“, so Bonz.

Die Betreiber von rund 400 Hafenterminals in Europa fordern in diesem Zusammenhang unter anderem, dass künftig kein Schiff mehr die europäischen Häfen anlaufen darf, das größer ist als die bislang fahrende Flotte – ein Stoppsignal gegen das gegenwärtige Wettrüsten. Die USA seien diesen Weg bereits erfolgreich gegangen und hätten Grenzen für die Größe von Schiffen festgesetzt, sagte Bonz.

Es überrasche ihn, dass „privatwirtschaftliche Hafenbetreiber jetzt staatliche Verbote für Schiffsgrößen für ihre Kunden fordern“, sagte ein Sprecher des Verbands Deutscher Reeder. Kein Hafenbetreiber sei ja gezwungen, bestimmte Schiffe anzunehmen und abzufertigen. Die Wirksamkeit solcher EU-Regulierungen von Schiffsgrößen zweifelt er zudem an: „Der Markt wird sich dann andere Wege oder Häfen suchen. Das kann nicht gewollt sein.“ Europäischen Häfen könnte das am Ende im Wettbewerb mit Häfen ohne Größenbeschränkungen schaden.

MSC weist darauf hin, dass größere Containerschiffe je transportierten Container generell eine geringere Menge CO2 emittieren. Davon profitierten auch die Verlader, weil sie ihre Güter zwischen Asien und Europa mit der neuen Baureihe transportieren und dadurch den Fußabdruck ihrer eigenen Logistikkette verringern. Das Schiffsdesign führe bei der „MSC Gülsün“ zu einer noch höheren Energieeffizienz. Zudem sei das Schiff auch berteits für den künftigen Betrieb mit mit verflüssigtem Erdgas – Liquified Natural Gas (LNG) – vorbereitet. LNG gilt derzeit als einer der umweltfreundlichsten Antriebe.