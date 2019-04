Robert Habeck war voll des Lobes: „Das war sehr beeindruckend, was wir hier gesehen haben. Wir fahren hier euphorisiert wieder weg.“ Der Grünen-Chef und Maike Schaefer, Spitzenkandidatin der Bündnisgrünen für die Bürgerschaftswahl, haben am Freitag das Bremer Werk des Stahlproduzenten Arcelor-Mittal besucht. Im Mittelpunkt eines rund 90-minütigen Gesprächs standen der Klimaschutz und die Zukunft der Stahlbranche. Für Arbeitsdirektor Jens Loock bedeutet das keinen Widerspruch: „Wir sind uns der Bedeutung des Werkes als einer der größten Arbeitgeber der Region und der daraus resultierenden Verantwortung für den Erhalt der Beschäftigung bewusst. Dazu gehört auch eine umweltfreundliche Stahlproduktion.“

So arbeitet das Unternehmen an Technologien, Kohlendioxid durch den Einsatz von Wasserstoff zu vermeiden. Neuigkeiten gab es auch zur künftigen Struktur des Konzerns: Der Vorstand in Bremen soll ab Mai auch das Werk in Eisenhüttenstadt führen. „Eine Fusion der beiden Unternehmen wird nicht weiterverfolgt“, teilte Arcelor-Mittal am Freitag mit. Damit sind Ängste über einen Arbeitsplatzabbau in Eisenhüttenstadt vom Tisch.