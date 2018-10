Die Sparkasse hat in der Neustadt ab sofort eine "Service-Fee": Roboter Luna. (Karsten Klama)

In der Sparkasse Bremen gibt es eine neue Mitarbeiterin. In Zukunft begrüßt Luna die Besucher der Stadtteilfiliale in der Neustadt. Dort soll der Roboter Kunden unterstützen und mit ihnen plaudern können. Mitarbeiter der Sparkasse haben dafür mit ihr seit ein paar Wochen trainiert. Das Unternehmen will damit die Scheu vor digitalen Produkten nehmen. „Wir bezeichnen sie liebevoll als unsere Service-Fee“, sagte Thomas Fürst, Vorstand der Sparkasse Bremen.

„Neue digitale Gewohnheiten verändern sicherlich nachhaltig unser Verhalten“, sagte Fürst. Luna ersetze aber nicht echte Mitarbeiter. "Da fehlt ihr eine Menge, was uns Menschen ausmacht.“ Denn sie könne eher einfache Fragen beantworten, aber zum Beispiel keinen Kredit bewilligen. Doch hilfreich sei zum Beispiel, dass der Roboter auch bald Russisch, Türkisch und Englisch sprechen können soll, um Kunden zu helfen. Auf dem Tablet kann Luna Besuchern zudem weitere Informationen zeigen.

Pilotprojekt als Auftakt

Luna Pepper ist die Künstliche Intelligenz des Bremer Unternehmens Blackout Technologies. Das Start-up hat in diesem Jahr den Bremer Gründerpreis der Sparkasse gewonnen. Am ersten Arbeitstag von Luna waren die Gründer Marc Fiedler und Lisa Fischer ebenfalls dabei.

Der weiße Roboter mit den großen Augen ist für die Sparkasse zunächst ein Pilotprojekt in der Stadtteilfiliale in der Neustadt. Bald könnten aber noch weitere Lunas an anderen Standorten zum Einsatz kommen.