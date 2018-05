Rolf Schopf (rechts) setzte sich mit seiner Frau Gerda für zahlreiche gemeinnützige Projekte ein. (Jochen Stoss)

Selbst als ihm und seiner Ehefrau Gerda das Bundesverdienstkreuz für ihr Engagement verliehen wurde, blieb Eduscho-Erbe Rolf Schopf bescheiden: „Diejenigen, die es können, sollen auch dazu beitragen, anderen zu helfen", sagte er.

Aus seinem unermüdlichen Einsatz für gemeinnützige und soziale Projekte in Bremen und der ganzen Welt wollte Rolf Schopf keinen Wirbel machen. Er und seine Frau wählten die vielfältigen Organisationen, die sie unterstützten, immer mit Bedacht aus. Ihre Hilfe sollte bei den Richtigen ankommen. So halfen sie mit zwei eigenen Stiftungen herzkranken Menschen.

Der Erbe der Eduscho-Kaffeerösterei, 1924 von seinem Vater Eduard gegründet, hatte sich sowohl als Firmenchef als auch im Ruhestand dem Allgemeinwohl verschrieben. Schopf kam 1928 zur Welt, sein Vater starb 1935. Zusammen mit seiner Mutter Friedel führte er das Unternehmen durch die Kriegsjahre.

Rolf Schopf übernahm 1952 die Firmenleitung und behielt sie inne, bis Eduscho 1997 an Tchibo verkauft wurde. Seinem Sohn Bernd übertrug er schon 1996 die Coffein Compagnie – so blieb das Kaffeegeschäft in der Familie. Am 14. Mai ist Rolf Schopf mit 90 Jahren gestorben.