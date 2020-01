Diese Gondeln werden im Windpark auf See auf die Stangen montiert. Zusammen mit den Rotorblättern sind sie höher als der Kölner Dom und haben jeweils eine Leistung von acht Megawatt. (Michael Matthey)

Es sind 40 Kilometer, die zwischen Freud und Leid liegen. Denn während bei Senvion in Bremerhaven die letzten Mitarbeiter in eine Transfergesellschaft wechseln werden, läuft es in Cuxhaven bei Siemens Gamesa gut. Fast täglich verlässt eine fertige Gondel das Werk. Hier arbeiten 600 eigene Mitarbeiter, dazu kommen Leiharbeiter und Logistik-Mitarbeiter des Bremer Unternehmens Stute. Insgesamt verdienen hier 1000 Menschen ihr Geld. Im Auftragsbuch stehen Projekte mit einem Volumen von mehr als 25 Milliarden Euro.

Die Acht-Megawatt-Turbinen, die Siemens Gamesa in Cuxhaven baut, haben am Ende zusammen mit den Rotorblättern einen Durchmesser von 167 Metern. Zum Vergleich: Der Kölner Dom hat eine Höhe von 157 Metern. Aus der Halle kommen die Gondeln aufs Schiff zu den Errichterhäfen im Ausland – wie beispielsweise im niederländischen Eemshaven. Aufträge für deutsche Windparks gibt es sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr nicht. Erst 2022 wird das Unternehmen wieder in der Nordsee aktiv und baut die Anlagen für den Windpark Kaskasi westlich von Amrum. Innogy hat dafür den Zuschlag erhalten. Der Windpark soll eine Leistung von 325 Megawatt haben. Der Vertriebschef von Siemens Gamesa, Christoph Hellwig, hat bei einem Treffen mit Journalisten angemahnt, dass die Bundesregierung das Ausbauziel bis 2030 schnellstens von 15 auf 20 Gigawatt erhöht: „Die Industrie braucht eine sichtbare Pipeline, und der deutsche Markt darf nicht abgehängt werden.“ Dabei sei es wünschenswert, dass die zusätzlichen fünf Gigawatt nicht erst zum Ende des Jahrzehnts hinzugebaut werden. „Zehn Jahre Vorausplanung sind im Bereich Offshore essenziell“, sagte Hellwig.

Auch wenn generell Einigkeit über das Ausbauziel herrsche, hat es der Bundestag im vergangenen Jahr nicht mehr geschafft, darüber zu entscheiden. Bei dieser Forderung hat Siemens Gamesa auch die IG Metall Küste auf ihrer Seite. Schon im alten Jahr rund um die Insolvenz von Senvion forderte die Gewerkschaft Ähnliches. Erst vor Kurzem forderte der noch recht neue Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, den Ausbau der Windkraft voranzutreiben und nicht auszubremsen – wie mit den geplanten bundesweit einheitlichen Abstandsregeln. „Das Beispiel Senvion zeigt, dass die Wertschöpfungskette der Windindustrie in Deutschland erhebliche Risse bekommen hat.“ Die Abstandsregel sieht vor, dass neue Windräder und Erweiterungen bestehender Anlagen einen Abstand von mindestens 1000 Metern zu Wohngebieten haben müssen.

Unterdessen meldet das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, dass der Ausbau von Windanlagen auf See aufgrund begrenzter Flächen langfristig schwieriger werden könnte. Die mit der Planung betraute Behörde will für Offshore-Anlagen künftig auch sogenannte Abschattungseffekte berücksichtigen. Modellrechnungen hätten ergeben, dass sich die bis zu 250 Meter hohen Anlagen gegenseitig den Wind wegnehmen könnten. Diese Effekte seien wesentlich größer als bisher angenommen, sagte die Amtsleiterin in Hamburg.

Auf die Frage, ob für den Ausbau genügend Fläche zur Verfügung steht, sagte sie: „Es wird irgendwann natürlich eng werden, im Moment ist aber noch genug Platz.“ Die Steigerung auf 20 Gigawatt sei möglich. Dafür müssten aber auch Folgen für angrenzende Naturschutzgebiete untersucht werden. Zudem dringe die Industrie auf eine längerfristige Planung für den Bau von Leitungen, um den Strom an Land zu bringen. Nach Angaben der Windindustrie stehen insgesamt 1469 Windräder mit einer Kapazität von 7,5 Gigawatt auf der deutschen Nord- und Ostsee.

Wegen des angestrebten Ausbaus auf 20 Gigawatt bis 2030 muss das Bundesamt den erst 2019 veröffentlichten Flächenentwicklungsplan überarbeiten, sobald die gesetzliche Grundlage für das Ausbauziel vorliegt. Im überarbeiteten Plan könnte erstmals auch eine Fläche für Anlagen vorgesehen werden, die Windenergie in Wasserstoff umwandeln.

Angesichts des gefüllten Auftragsbuchs von Siemens Gamesa arbeiten die Kollegen in Cuxhaven bei der Herstellung der einzelnen Gondel-Komponenten in drei Schichten – am Wochenende nur nach Bedarf, wie Produktionsleiter Christopher Mordhorst erläuterte. Von hier werden die Anlagen auf speziellen wiederverwendbaren Racks per Schiff in die ganze Welt transportiert. Vor der Produktionshalle stehen gleich mehrere Gondeln. „Das liegt daran, dass an Windparks nicht in den Wintermonaten gebaut wird, wir aber trotzdem weiterproduzieren“, sagte der 39-Jährige, der in der Region aufgewachsen ist.

Seit Eröffnung des Werks im Jahr 2017 haben hier eine Reihe ehemaliger Senvion-Mitarbeiter einen Arbeitsplatz gefunden. „Vielleicht kommen noch weitere hinzu“, sagte Mordhorst. Es macht ihm Spaß, durch seinen Job an der Energiewende mitzuwirken. Im Hinblick auf „Fridays for Future“ sagte er: „Ich gehe Freitag zur Arbeit.“ So tue er auf seine Weise etwas gegen den Klimawandel. Werksleiter Anton Bak, der aus Dänemark stammt, ermutigte geradezu junge Leute, in seiner Branche zu arbeiten: „Es ist eine junge, moderne Branche, und hier kann man wirklich etwas bewegen.“ Zu Beginn seiner Laufbahn hatten die Windräder noch einen Durchmesser von elf Metern und eine Leistung von 450 Kilowatt. Die Offshore-Windräder, die Siemens Gamesa ab 2022 bauen will, werden eine Leistung von bis zu elf Megawatt erbringen und einen Durchmesser von 193 Metern haben. Für den Bau der Gondeln würde die Größe der Produktionshalle noch reichen.