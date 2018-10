Drei Maschinen von Ryanair stehen am Bremer Airport hintereinander. Zum 5. November will der Billigflieger alle Maschinen aus Bremen abziehen und nur noch vom Ausland aus die Hansestadt anfliegen. (Frank Thomas Koch)

Der Billigflieger Ryanair will bis zum Wochenende über einen Sozialplan für die Bremer Mitarbeiter nachdenken. Bis dahin will sich das Unternehmen also äußern, ob es dafür in Verhandlungen gehen möchte. Das ist eines der Ergebnisse aus den aktuellen Tarifverhandlungen am Dienstag in Dublin zwischen der Fluggesellschaft und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Wohin das Unternehmen in dieser Frage tendiere, sei nicht abzusehen, sagte der Verdi-Bezirksgeschäftsführer für Bremen und Niedersachsen Markus Westermann. „Sicher ist auf alle Fälle, dass Ryanair an seinem Plan festhält, Bremen als Basis aufzugeben. An dieser unternehmerischen Entscheidung gibt es nichts mehr zu rütteln“, sagte der Gewerkschafter.

Wenn Ryanair zu Verhandlungen über einen Sozialplan bereit ist, ginge es laut Westermann auch schnell: „Dann würde man sich womöglich schon in der kommenden Woche zusammensetzen.“ Hier würde es dann darum gehen, inwiefern die Mitarbeiter vielleicht auch eine Abfindung erhalten oder andere Möglichkeiten einer sozialen Abfederung. Ebenso werde über die Versetzungsregeln an andere Standorte gesprochen.

Am Standort Bremen sind von der Auflösung der Basis 90 Mitarbeiter betroffen. Ein Angehöriger einer Ryanair-Mitarbeiterin sagte dem WESER-KURIER: „Ich schätze, dass es wohl eine Handvoll Mitarbeiter sind, die auf den Bremer Standort angewiesen sind.“ Diese könnten aus familiären Gründen nicht an einen anderen Standort wechseln. Sollte Ryanair Sozialverhandlungen ablehnen, hat Verdi-Bezirksgeschäftsführer Westermann schon wissen lassen, dass man dies nicht einfach so hinnehmen werde.

Allgemein ging es bei dem Treffen am Dienstag in Dublin um weitere Tarifverhandlungen für etwa 1000 Ryanair-Flugbegleiter in Deutschland. Aber auch hier war noch keine Lösung abzusehen. Vor dem Treffen am Dienstag hatte Ryanair-Chef Michael O'Leary etwas versöhnlichere Töne angestimmt. In verschiedenen Medien sagte er: „Ich bin hoffnungsvoll und optimistisch, dass wir wirkliche Fortschritte mit den Gewerkschaften machen, sodass es in diesem Jahr nicht zu weiteren Beeinträchtigungen des Geschäfts kommt.“ Dabei verwies er auf die Verhandlungserfolge mit den Ryanair-Mitarbeitern in Irland und Italien: „Ich hoffe, dass wir die gleichen Fortschritte in anderen Ländern in den kommenden Monaten machen werden.“