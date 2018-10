Ryanair und Verdi werden in dieser Woche über einen Sozialplan für die Bremer Beschäftigten sprechen. (Frank Thomas Koch)

Der Billigflieger Ryanair verhandelt an diesem Donnerstag und Freitag mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Das teilte ein Verdi-Sprecher mit. Bei den Gesprächen in Berlin soll es auch um die Schließung der Basis in Bremen im November gehen und um einen Interessensausgleich für die rund 90 davon betroffenen Mitarbeiter. Verdi setzt sich für einen Sozialplan ein. Diesen hat die Gewerkschaft Ryanair vorgelegt.

Die Entscheidung gegen die Basis am Hans-Koschnick-Flughafen ist laut Markus Westermann, Verdi-Bezirksgeschäftsführer für Bremen-Nordniedersachsen, beschlossene Sache. Nun geht es für die Gewerkschaft darum, eine gute Lösung für die Beschäftigten zu finden. Ergebnisse der Tarifverhandlungen werden für Freitag erwartet.

„Wir sehen das als Kriegserklärung“

Piloten und Flugbegleiter wollen höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen nach dem jeweiligen nationalen Recht erreichen. In der vergangenen Woche ist der Ton im Tarifstreit rauer geworden wegen Ryanairs Ankündigung, die Basis in Bremen zu schließen und in Weeze nahe der niederländischen Grenze zwei von fünf Maschinen abzuziehen. „Wir sehen das als Kriegserklärung und absolut im Widerspruch zu allen Behauptungen, man wolle verhandeln“, erklärte Arthur van de Hudding, Präsident der niederländischen Pilotengewerkschaft VNV, in einer Mitteilung der deutschen Pilotengewerkschaft VC. Darin heißt es, von den Mitarbeitern würden Ryanairs Pläne als Strafe für die jüngsten Streiks wahrgenommen. Das Unternehmen bestritt das: Die Schließungen seien „auf ungünstige Marktbedingungen“ zurückzuführen, erklärte Marketingchef Kenny Jacobs. Laut Ryanair sind das etwa gestiegene Ölpreise.