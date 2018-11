Ab Ende März 2019 fliegt Ryanair zu elf verschiedenen Zielen. (Frank Thomas Koch)

Ryanair hat am Donnerstag den Sommerflugplan für 2019 veröffentlicht. Von Bremen aus wird die Airline ab Ende März elf Ziele anfliegen. Seine Basis hat Ryanair in Bremen geschlossen, weshalb der Billigflieger nun mit Crews aus dem Ausland die Hansestadt ansteuert. Verglichen mit dem diesjährigen Sommerflugplan wird Ryanair die Zahl der Verbindungen zu einigen Zielen erhöhen, wie der Bremer Airport meldet. Gleichzeitig müssen die Bremer Passagiere aber auch auf Flugziele verzichten, wie beispielsweise die langjährige Verbindung zu Portugals Hauptstadt Lissabon oder die nach Zadar in Kroatien. Auch die Verbindung zu Lettlands Hauptstadt Riga beendet Ryanair mit dem auslaufenden Winterflugplan.

Und so fliegt Ryanair ab Ende März 2019:

-Alicante in Spanien: Drei Male pro Woche

-Bergamo (nordöstlich von Mailand): Zwei Male pro Woche

-Faro in Portugal: Drei Male pro Woche (vorher zwei Male pro Woche)

-Girona (nördlich von Barcelona) in Spanien: Vier Male pro Woche (vorher drei Male pro Woche)

-London-Stansted: Zwölf Male pro Woche

-Málaga in Spanien: Vier Male pro Woche (vorher zwei Male pro Woche)

-Palma de Mallorca: Täglich

-Porto in Portugal: Drei Male pro Woche (vorher zwei Male pro Woche)

-Skavsta (südwestlich von Stockholm): Drei Male pro Woche (vorher zwei Male pro Woche)

-Thessaloniki in Griechenland: Zwei Male pro Woche (vorher einmal pro Woche)

-Vilnius in Litauen: Zwei Male pro Woche

Wer auch weiterhin mit Ryanair nach Lissabon fliegen will, muss in Zukunft zum Hamburger Airport fahren. Das gilt ebenso für das Flugziel Zadar in Kroatien.