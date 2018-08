Bei Ryanair wird diese Woche wieder gestreikt. Foto: Niall Carson (dpa)

Passagiere des Billigfliegers Ryanair müssen sich am Freitag nun auch in Deutschland wegen eines Streiks auf Flugausfälle und Verspätungen gefasst machen. Mitten in der Urlaubs-Hochsaison weiten die Piloten der Airline ihren Ausstand auf die Bundesrepublik aus. Am Bremer Flughafen werden 16 Flugverbindungen ausfallen.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) rief alle angestellten Piloten an den deutschen Ryanair-Basen für den 10. August zu einem 24-stündigen Streik auf. Insgesamt fallen am Freitag dadurch in ganz Deutschland 250 Flüge aus. Die Kunden könnten kostenfrei umbuchen oder ihr Geld zurückbekommen, sagte Marketingchef Kenny Jacobs. Der Arbeitskampf beginnt am Freitag um 3.01 Uhr und ende am Sonnabend um 2.59 Uhr.

Größte Streiks in Ryanairs Geschichte

Die deutsche Gewerkschaft schließt sich damit den bereits für diesen Freitag angekündigten Streiks ihrer Kollegen in Irland, Schweden und Belgien an. Dies wäre dann zusammen der größte Pilotenstreik in der Geschichte von Ryanair. Die Gesellschaft hat bislang 146 von 2400 am Freitag geplanten Europa-Flügen abgesagt.

Am Bremer Airport sind vom Streik der deutschen Piloten die Verbindungen am Morgen nach Zadar, nach London-Stansted, Riga und Neapel betroffen, sowie die Flüge nach Palma de Mallorca und nach Tallinn. Bei diesen Maschinen sind deutsche Piloten an Bord, weil sie in Bremen losfliegen und anschließend wieder zurück. Entsprechend sind also auch die Rückflüge betroffen.

Der Flug nach London-Stansted am Nachmittag sowie der am Abend von Bremen nach Mailand-Bergamo können dagegen stattfinden, weil die Maschinen vom Ausland nach Bremen fliegen und dann wieder zurück. Aber auch gerade an Ryanairs wichtigstem Drehkreuz London-Stansted sind viele irische Piloten im Einsatz.

Betroffene Flüge sind noch buchbar

Noch sind diese Flugverbindungen im Internet auf der Ryanair-Seite alle buchbar. Die Erfahrung zeigt: Sobald Ryanair einen Flug streicht, ist er im Internet auch nicht mehr buchbar. Betroffene Passagiere, die bei ihrer Buchung auch eine Handynummer angegeben haben, erhalten eine SMS. Ansonsten informiert die Fluggesellschaft per E-Mail. Die Passagiere werden kostenlos auf einen anderen Flug umgebucht oder erhalten ihr Geld zurück. Der andere Flug kann aber durchaus einige Tage später stattfinden. Denn Ryanair bucht immer nur auf eigene Flüge um und nicht auf die anderer Airlines.

Die Erfahrung aus den Streiks der vergangenen Wochen zeigte aber auch, dass Ryanair nicht bereit war, zusätzlich entstehende Hotelkosten zu übernehmen. Dabei hat sich die Airline auf „höhere Gewalt“ berufen, weshalb nicht die ansonsten üblichen EU-Fluggastrechte greifen würden. Verbraucherschützer kritisieren das und sind der Ansicht, dass auch im Falle eines Streiks die Fluggesellschaft für zusätzliche entstehende Kosten der Passagiere aufkommen müsse.

Irische Piloten streikten schon an vier Tagen

Was wiederum die Piloten angeht: Bei ihnen haben bisher einzig die Iren an vier einzelnen Tagen die Arbeit niedergelegt. Ein Warnstreik der VC in Deutschland war im vergangenen Dezember ohne Flugausfälle geblieben, weil Ryanair ausreichend Ersatzpiloten mobilisieren konnte.

VC-Chef Martin Locher warf der Fluggesellschaft vor, eine Lösung am Verhandlungstisch zu blockieren und für die Eskalation allein die Verantwortung zu tragen. "Ryanair hat in den Verhandlungen jedwede Personalkosten-Erhöhung kategorisch ausgeschlossen. Gleichzeitig hat Ryanair zu keinem Zeitpunkt erkennen lassen, an welchen Stellen Spielräume zur Lösungsfindung bestehen", erklärte der Gewerkschafter.

Vor zwei Wochen waren 100.000 Passagiere betroffen

Vor zwei Wochen hatten streikende Flugbegleiter in Spanien, Portugal und Belgien Ryanair gezwungen, innerhalb von zwei Tagen rund 600 Flüge mit zusammen etwa 100.000 betroffenen Passagieren abzusagen.

Flugbegleiter und Piloten wollen bessere Gehälter und Arbeitsbedingungen bei der irischen Airline durchsetzen, die sich jahrzehntelang gegen Gewerkschaften und tarifliche Vereinbarungen gewehrt hatte. Dazu müssen jeweils nationale Tarifverträge abgeschlossen werden, die Gewerkschaften koordinieren sich aber europaweit untereinander.

++ Diese Meldung wurde um 13.51 Uhr aktualisiert. ++