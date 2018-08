Bei Ryanair wird diese Woche wieder gestreikt. (Niall Carson/dpa)

Ryanair-Passagiere müssen sich wegen eines Pilotenstreiks auf massive Flugausfälle einstellen. Die Airline hat für Freitag europaweit rund 400 Flüge abgesagt, davon 250 in Deutschland. Auch Bremen wird die Auswirkungen spüren. Rund 55 000 Kunden müssten umbuchen oder sich ihre Tickets erstatten lassen, sagte Ryanair-Marketing-Chef Kenny Jacobs. Die Betroffenen werden per E-Mail oder SMS benachrichtigt.

Zuvor hatte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) alle angestellten Piloten an den deutschen Ryanair-Basen zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Er soll am Freitag um 3.01 Uhr beginnen und bis Sonnabendfrüh dauern. Die VC schloss sich damit den bereits zuvor angekündigten Ausständen ihrer Kollegen in Irland, Schweden und Belgien an.

Am Bremer Airport fallen durch den Streik zwölf Verbindungen aus. Betroffen sind die Flüge von und nach Zadar, morgens London-Stansted, Riga, Neapel, Palma de Mallorca sowie Tallinn. Die Flüge am Nachmittag von London-Stansted nach Bremen und zurück sowie am Abend von und nach Mailand-Bergamo finden dagegen statt, weil die Maschinen vom Ausland nach Bremen fliegen und dann wieder zurück. Mehr als 2000 Passagiere sind in Bremen von dem Streik betroffen.

Am Freitag werden durch den Ryanair-Streik gut zwei Drittel der deutschen Kunden am Boden bleiben. Nur am Flughafen Baden-Baden finden die Flüge statt, weil sich die dortigen Piloten dazu bereit erklärt haben. Ryanair-Marketing-Chef Jacobs kritisierte die VC scharf dafür, dass sie ihren Streik nicht sieben Tage zuvor angekündigt hatte.

„Eine Frist von 40 Stunden mitten im August führt nur dazu, den Urlaub unschuldiger Familien zu zerstören.“ Er gehe davon aus, dass der Flugbetrieb am Sonnabend wieder normal laufe. Den wirtschaftlichen Schaden bezifferte er nicht. Seitens der Gewerkschaft VC ist es seit Jahren Praxis, Pilotenstreiks frühestens 24 Stunden im Voraus anzukündigen, damit der Arbeitskampf entsprechend Wirkung zeigt. So war es auch bei den Lufthansa-Streiks.

Die abgestimmte Aktion in vier Ländern ist der bislang größte Pilotenstreik in der Geschichte der größten Billig-Airline Europas, die erst seit Ende 2017 Gewerkschaften anerkennt. Vor zwei Wochen hatten zudem streikende Flugbegleiter in Portugal, Spanien und Belgien über zwei Tage zusammen rund 600 Flüge mit knapp 100.000 betroffenen Passagieren ausfallen lassen.

VC-Präsident Martin Locher warf Ryanair vor, eine Verhandlungslösung zu blockieren und für die Eskalation allein die Verantwortung zu tragen: „Ryanair hat in den Verhandlungen jedwede Personalkosten-Erhöhung kategorisch ausgeschlossen.“ Ihm fehle die Fantasie, wie Verbesserungen für das Personal ohne Kostensteigerungen erreicht werden könnten.

Ryanair müsse sich vom bisherigen Umgang mit seinen Leuten verabschieden, sagte VC-Vize Markus Wahl: „Sie machen jedes Jahr Milliardengewinne, und das Durchschnittsticket kostet um die 40 Euro. Irgendwer muss dafür bezahlen. Das Personal wird es nicht mehr tun.“ Die VC verlangt daher die erstmalige Einführung eines Gehalts- und Manteltarifvertrags. Als Maßstab zieht die Gewerkschaft Tarifverträge von deutschen Fluggesellschaften wie der Tuifly heran. Vorhaltungen, man verlange über 60 Prozent mehr Gehalt, wies VC als falsch zurück.

Flugverkehr ruhte ab halb zehn Uhr

Entschädigungen neben dem Ticketpreis oder einem Ersatzflug für die betroffenen Passagiere lehnt Ryanair ab, weil die Streiks nicht in der Macht der Gesellschaft lägen. Zu dieser Frage streben einige Flugrechteportale eine Musterklage an. Bereits am Mittwoch wurden am Bremer Flughafen vier Flüge gestrichen, sieben Flüge waren verspätet. Das lag allerdings nicht an der Streikankündigung, sondern an einer Tür im Sicherheitsbereich des Flughafens, an der Alarm ausgelöst wurde.

Daraufhin wurden der Airport und alle Maschinen abgesucht. Die Beamten der Bundespolizei rückten auch mit Sprengstoffspürhunden an. Bedingt durch die Maßnahmen ruhte der Flugverkehr ab halb zehn Uhr. Die Passagiere wurden während des ­Einsatzes im Flughafen mit Wasserflaschen versorgt. Die Räumung sei insgesamt sehr ­geordnet abgelaufen, sagte Flughafen-­Sprecherin Andrea Hartmann. Ab Nachmittag waren die Kontrollen wieder geöffnet.

++ Diese Meldung wurde um 21.53 Uhr aktualisiert. ++