Ab sofort ist bei Ryanair mit Streiks zu rechnen. (dpa)

Beim irischen Billigflieger Ryanair kündigt sich der erste Pilotenstreik der Geschichte an. Die Vereinigung Cockpit hat am Dienstag zu Streiks an den deutschen Basen aufgerufen. Inwiefern der Bremer Airport davon betroffen sein wird, lässt sich derzeit nicht sagen. Auch wann die Piloten streiken werden, ist bislang geheim. Die Weihnachtstage sollen aber bis einschließlich 26. Dezember nicht bestreikt werden.

Bei den letzten Pilotenstreiks bei der Lufthansa hatte die Pilotengewerkschaft immer 24 Stunden vorher informiert, dass sie streiken würden. Das werde wohl für den Ryanair-Streik nicht der Fall sein, sagte James Phillips von der Pilotenvereinigung Cockpit: "24 Stunden vorher würde Ryanair noch reichen, um von irgendwo anders Piloten einzufliegen, um die streikenden Piloten zu ersetzen."

Laut Phillips gehe es bei diesem Streik nicht in erster Linie ums Geld, sondern mehr um Respekt: "Die Ryanair-Piloten werden behandelt wie Nomaden." Sie bekämen nur kurzfristig mitgeteilt, wo sie in zwei Wochen stationiert würden. "Geld für den Umzug gibt es natürlich nicht. Gerade mit Familie ist das äußerst schwer", erklärt der A330-Pilot.

Gegenüber der dpa erläuterte ein anderer Pilot, das Ziel der europaweit koordinierten Aktionen seien marktgerechte Arbeits-und Vergütungsbedingungen. Maßstab seien hier die Tarifbedingungen der Tuifly, die wie Ryanair eine Flotte von Boeing 737 betreibt.

Ryanair: Behauptungen der Gewerkschaften ohne Grundlagen

Ryanair hat bislang keine Verhandlungsbereitschaft gezeigt. Sprecher Robin Kiely verwies in der Vergangenheit auf Lohnerhöhungen und Dienstplanverbesserungen, die mit den lokalen Piloten-Ausschüssen verhandelt worden seien. Dieses Vorgehen sei vom Obersten Gerichtshof in Irland als rechtmäßig genehmigt worden. Die Behauptungen der deutschen Gewerkschaften seien ohne Grundlage.

Ryanair-Chef Michael O'Leary hat bisher jegliche Verhandlungen mit Gewerkschaften abgelehnt und stattdessen mit lokalen Pilotenvertretungen innerhalb des Unternehmens gesprochen. In den vergangenen Monaten hatte sich Widerstand gegen die nach irischem Recht organisierten Arbeitsbedingungen geregt, die unter anderem einen hohen Anteil von Leiharbeitern im Cockpit zulassen. O'Leary hat die VC in der Vergangenheit stets als "Gewerkschaft der Lufthansa" abgelehnt.

Auch die deutsche Kabinengewerkschaft Ufo will mit Ryanair über einen nationalen Tarifvertrag für die in Deutschland stationierten Flugbegleiter verhandeln und wirbt dafür in der Belegschaft um Mitglieder.

415 Ryanair-Piloten in Deutschland

Was das Geld angeht, zahle Ryanair laut VC Cockpit ein niedriges Grundgehalt, das durch Boni ergänzt werde. "Aber durch das niedrige Grundgehalt haben einige Ryanair-Kollegen auch Probleme, einen Kredit zu erhalten, wenn sie beispielsweise ein Haus kaufen wollen", sagt James Phillips von der Pilotenvereinigung. Beim Gehalt schlägt Cockpit Regelungen vor, wie sie beispielsweise auch bei Tuifly gelten.

Cockpit geht allein in Deutschland von etwa 415 Ryanair-Piloten aus. Eine gute Anzahl davon sei Mitglied bei der Pilotengewerkschaft. Die konkrete Zahl nennt die Gewerkschaft aus strategischen Gründen nicht. "Es werden weniger Ryanair-Piloten bei uns, weil immer mehr den Job wechseln und woanders hingehen", meint Phillips.

Im Hinblick auf das kommende Jahr warnt er: "Es gibt mehrere Fluggesellschaften, die gerade Piloten brauchen. Das bedeutet allerdings, dass es im kommenden Sommer einige Fluggesellschaften geben wird, die zu wenig Piloten haben werden." Auch die von der Insolvenz betroffenen Airberlin-Piloten würden nicht ausreichen, um die Lücke zu schließen.

++ Diese Meldung wurde um 14.53 Uhr aktualisiert. ++