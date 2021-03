Der Saarländische Rundfunk (SR) hat Geld bei der in Schieflage geratenen Bremer Greensill Bank investiert. Das hat SR-Sprecher Peter Meyer dem WESER-KURIER bestätigt.

„Der SR legt seine Finanzmittel, die nicht unmittelbar zur Bedienung des laufenden Zahlungsverkehrs erforderlich sind, unter anderem in Festgeldern an“, sagte er. „Die Anforderungen, die zu beachten sind, um die Sicherheit der Geldanlagen zu gewährleisten, sind in einer Richtlinie festgelegt. In diesem Rahmen hat der SR Einlagen auch bei der Greensill Bank getätigt.“ Meyer ist der Ansicht, dass das Geld der Sendeanstalt durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken abgesichert ist.

Radio Bremen teilte dem WESER-KURIER mit, dass der Sender kein Geld bei dem Bremer Bankhaus investiert hat. Das habe auch der WDR nicht getan. Bei den restlichen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten Deutschlands steht die Antwort noch aus. Unterdessen wurde bekannt, dass auch die städtischen Kölner Bühnen beim Bremer Geldinstitut 15 Millionen Euro investiert haben.