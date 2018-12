Der Heilige Nikolaus von Myra, wie ihn Bartholomäus im 15. Jahrhunder gemalt hat: Nikolaus ist nicht nur der Schutzheilige der Kaufleute und Seeleute, sondern war auch der Patron der Hanse. (ARTOTHEK)

Wer in diesen Tagen unterwegs mal eine Toilette aufsucht, sollte hinterher der Toilettenfrau nicht nur einen kleinen Obolus auf den Teller legen, sondern ihr erst recht ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Denn der Schutzheilige der Toilettenpfleger – und früher der Latrinenreiniger – ist Papst Julius I. Er wurde im Jahr 337 in Rom zum Papst gewählt, und er war es auch, der festlegte, dass Jesus am 25. Dezember Geburtstag hat.

So wie die Toilettenfrau Papst Julius I. als Patron hat, hat jeder alteingesessene Beruf einen Schutzheiligen. Am Beispiel der Toilettenfrau ist aber eine Besonderheit zu sehen, wie Manfred Becker-Huberti erläutert. Der 73-Jährige hat viele Jahre als Pressesprecher des Kölner Erzbistums gearbeitet und beschäftigt sich seit langem mit Brauchtümern, Heiligen sowie Mythen. Er sagt: „Sie haben als Schutzheiligen einen Papst, der als hochangesehen gilt, während sie eine Arbeit machen mit der geringsten Wertschätzung damals.“

Wenn jeder Beruf einen Schutzheiligen hat, wie sieht es da mit modernen Jobs aus wie etwa Webdesigner oder Influencer? Da müsste es doch eigentlich jemanden im Vatikan geben, der sich damit beschäftigt und einen Schutzheiligen festlegt? Becker-Huberti verneint das: „Gott sei Dank gibt es sehr wenige im Vatikan, die sich darüber Gedanken machen. Denn das ist nicht Aufgabe des Vatikans. Das ergibt sich in der Regel aus der Volksfrömmigkeit.“ Konkret heißt das: Webdesigner, Influencer und viele andere moderne Berufe können sich einfach selbst einen Schutzheiligen aussuchen. „Der einfachste Weg wäre, wenn ein Webdesigner heiliggesprochen wird. Das wäre der sicherste Weg“, ergänzt der Kirchenexperte.

Welcher Beruf zu welchem Schutzpatron gekommen ist, sei zum Teil auf ulkige oder merkwürdige Art und Weise entstanden, wie Becker-Huberti erläutert: „So wird der Heilige Florian von Lorch in Ikonen mit einem Eimer Wasser abgebildet. Grund dafür ist, dass er ertränkt wurde. Über die Zeit wurde der Eimer Wasser umgedeutet. Und so wurde der Heilige Florian zuständig für das Löschen.“ Seitdem wacht er über die Feuerwehr.

Die Heiligen gliedern sich laut Becker-Huberti in zwei Gruppen: Die einen, die für ihren Glauben sterben mussten, weil das Christentum noch nicht erlaubt war, und die anderen, die Bekenner, die nicht sterben mussten, aber auch ein Martyrium führten. Einige Beispiele:

Handwerker: Der Schutzheilige der Handwerker und Arbeiter ist Josef von Nazareth. Der war schließlich Zimmermann. Becker-Huberti sagt aber: „Als solcher kommt er erst im 19. Jahrhundert zum Zuge. Als der soziale Umbruch im 19. Jahrhundert war, suchte man einen Heiligen, der dafür irgendwie Vorbild sein könnte.“ So ist es zu erklären, dass praktisch jeder Handwerksberuf nochmals seinen eigenen Schutzheiligen hat.

Arzt: Hier gibt es mehrere Schutzheilige. Manfred Becker-Huberti nennt als Beispiel Kosmas und Damian: „Weil sie selbst Menschen heilten, wurden sie zu den Heiligen der Ärzte und Apotheker auserkoren.“ Die Zwillinge behandelten die Kranken unentgeltlich – und bekehrten sie zum Christentum.

Bäcker: Sie haben den Heiligen Antonius von Padua, Autbert von Cambrai, Donatus von Münstereifel, Elisabeth von Thüringen Ludwig XIX. sowie den Erzengel Michael. „Aus den unterschiedlichsten Gründen wurden sie zu den Schutzheiligen auserwählt, weil die unterschiedlichsten Gruppen sie dazu auserkoren haben“, sagt Becker-Huberti.

Dachdecker: Wenn ein Dachdecker vom First gestürzt ist und im Krankenhaus liegt, können seine Kollegen versuchen, ein gutes Wort beim Erzengel Raphael einzulegen. Er ist der Schutzpatron der Dachdecker. „Bei Berufen in luftiger Höhe ist es nicht ungewöhnlich, dass man sich einen Engel als Schutzheiligen gesucht hat. Wenn jemand vom Dach fällt, hofft man, dass der Engel, der ja fliegen kann, denjenigen im Sturzflug noch auffängt“, erklärt Becker-Huberti.

Friseur: Am prädestiniertesten als Schutzpatronin sei die Heilige Katharina von Alexandrien. „Sie war das kluge Mädchen der Antike, das in der Lage war, 500 Gelehrte zu überzeugen.“ So bekehrte sie die Gelehrten zum Christentum. Im Rahmen ihres Martyriums wurden ihr die Haare abgeschnitten. „Die Haare sind ein Zeichen der Ehre, die man nicht hergibt“, sagt Becker-Huberti.

Kaufleute: Unter den zahlreichen Heiligen der Kaufleute ist für Becker-Huberti Nikolaus von Myra interessant: „Er ist nicht nur der Schutzpatron der Kaufleute und der Seefahrer, er war auch der Schutzheilige der Hanse. Das führte dazu, dass die Hansekaufleute überall Nikolaikirchen bauten." Becker-Huberti hat selbst gerade vor wenigen Wochen ein Buch zum Heiligen Nikolaus veröffentlicht, das sich mit Wahrheit und Mythen beschäftigt. In den Legenden soll Nikolaus seine schützende Hand über Schiffbrüchige gehalten und Ertrunkene wieder zum Leben erweckt haben. So hatten viele Kaufmannsgilden den Nikolaus zum Patron. Als zweiten Heiligen für die Kaufleute nennt Becker-Huberti den Heiligen Franz von Assisi: „Das ist lustig, denn Franz von Assisi ist ja der, der seinen Vater, der Kaufmann war, Zuhause gelassen und allen Besitz abgelehnt hat. Das ist als Hinweis zu deuten, dass man sein Herz nicht an den Besitz verlieren darf und ihn nicht in den Vordergrund stellen soll.“

Weinhändler: Hier ist Maria Magdalena von Bethanien die Schutzheilige, während ihre Schwester Martha die Patronin der Hotelangestellten ist. Das geht auf ein Gleichnis im Neuen Testament zurück: Jesus kehrte bei den Schwestern ein, und während Martha für die Bewirtung sorgte, hörte Maria Jesus beim Wein lieber zu.

Taxifahrer: Der Schutzheilige der Taxifahrer ist – wie für alle Reisenden – der Heilige Christophorus. Er war es, der das Jesuskind auf den Schultern über einen Fluss getragen hatte.

Auch wenn es manch Steuerzahler der Berufsgruppe vielleicht nicht gönnt, auch Finanzbeamte haben einen Schutzheiligen – es ist Matthäus. Becker-Huberti erläutert: „Der war Finanzbeamter und Zöllner. So ist es immer ganz gut, wenn man einen Kollegen als Heiligen hat." Damit also auch im Jahr 2019 die Steuern für Bremen wieder reichlich sprudeln werden, sollte das Finanzressort am besten Matthäus anrufen.