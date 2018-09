Auf dem Burger ist pulled pork, also zerfasertes Schweinefleisch, zusammen mit der Spezialsauce von Björn Hille. (Frank Thomas Koch)

Es ist noch nicht viel los an diesem Morgen in der Markthalle Acht am Domshof. Ein paar Passanten streifen durch die Eingangshalle und folgen dem Essensduft, der in der Luft liegt. Dabei ist Björn Hille bereits am Werk und hat sich mit seinen Utensilien für einen Pulled-Pork-Burger in der Küche ausgebreitet. Er erwärmt das Schweinefleisch auf dem Herd, fischt einige in Essig eingelegte Zwiebeln aus dem Glas und öffnet die Flasche mit der Aufschrift „B+“.

„Das ist der Bestseller unter den Saucen“, erklärt Hille und gibt eine großzügige Portion auf den fertigen Burger. Die als pikant angegebene Barbecuesauce mit geräucherten Zwiebeln, Tomaten und Chipotle-Chilis ist eine von drei Sorten, die Hille seit 2015 unter dem Namen „Smak Urban Fine Food“ auf den Markt gebracht hat. Sein Alleinstellungsmerkmal seien die über Buchenholz geräucherten Zwiebeln. „Das macht kaum einer“, ist Hille überzeugt.

Der Bremer ist seit jeher großer Grill-Fan, da darf die richtige Sauce zu Burger, Fleisch und Fisch natürlich nicht fehlen. Doch die Auswahl an herkömmlichen Produkten sprach den gelernten Koch wenig an. „Saucen mit Raucharoma schmecken oft metallisch“, sagt der 34-Jährige. „Außerdem waren das häufig Zuckerbomben. Das wollte ich anders machen.“ Neben seinem Hauptberuf als Produktentwickler bei einem großen Bremerhavener Lebensmittelhersteller fing er an, seine eigenen Dips zu entwickeln. Sein Ziel: Barbecuesaucen ohne künstliche Zusätze, Konservierungsstoffe und Raucharomen. „Mir war wichtig, dass der Rauch natürlich in die Saucen kommt“, sagt Hille.

Hille kreierte eine milde, eine pikante und eine scharfe Variante. Dabei konnte der Gründer aus Bremen auf seine Erfahrungen als Schiffskoch auf See zurückgreifen, wo er den Umgang mit exotischen Zutaten und internationalen Kochstilen lernte. Auch der Markenname geht laut Hille auf diese Zeit zurück. So sei einem Kombüsen-Kollegen aus Ecuador die Aussprache des „sch“ seinerzeit sehr schwergefallen und er habe dann oft „Das smakt gut“ gesagt. „,Smak‘ war also geboren“, sagt der 34-Jährige.

Nachdem die ersten handgemachten Saucen in seinem Bekanntenkreis auf Begeisterung stießen, entschloss sich Hille, diese professionell abzufüllen. Doch für die Fertigung benötigte der gebürtige Bremer eine gewerbliche Küche. Wie für viele Start-ups war die Einrichtung einer eigenen Gewerbeküche auch für Hille nicht finanzierbar. Bei seinen Recherchen stieß er auf die Neustädter Kulturküche, in der er die Saucen schließlich weiterentwickelte und verfeinerte. „Am Anfang habe ich alles selbst gemacht“, sagt Hille, der seine Arbeit als Produktentwickler in Bremerhaven nach und nach reduzierte, um sich auf sein neues Projekt zu konzentrieren.

Vom Wochenmarkt in die Gastronomie

2015 stellte der heute 34-Jährige seine „Smak“-Saucen erstmals auf einer Bremer Messe sowie auf dem Findorffer Wochenmarkt vor. „Auf dem Markt habe ich 23 Saucen an einem Tag verkauft“, berichtet Hille. „Darauf war ich stolz.“ Trotz der Doppelbelastung gelang es dem Bremer Koch erste Supermärkte und namhafte Gastronomien wie die Grillboutique „Louis & Jules“ im Steintor und an der Schlachte, das „Restaurant Pades“ in Verden sowie das „Canova“ in der Bremer Kunsthalle von seinem Produkt zu überzeugen.

Doch um gegen große Marken wie Heinz und Kraft bestehen zu können, musste der Gründer aus der Hansestadt schnell wachsen – für Hille als Ein-Mann-Unternehmen nicht realisierbar. Um sich Unterstützung in den Bereichen Marketing und Vertrieb zu holen, tat sich der 34-jährige Familienvater vor zwei Jahren mit den Geschäftsführern einer Bremer PR-Agentur zusammen – mit mäßigem Erfolg: „Das lief leider gar nicht“, sagt er. Die Trennung folgte.

Ein Herzensprojekt

Hille nahm sich eine Auszeit, um sich zu überlegen, wie es für ihn und sein Produkt weitergehen kann. „Mittlerweile ist Smak ein Herzensprojekt“, sagt er. Neben seinen eigenen Barbecuesaucen und regelmäßigen Kochevents setzt der Gründer aus Bremen seit Mai vergangenen Jahres auf einen eigenen Streetfood-Stand in der Markthalle Acht, wo er Burger und Hotdogs kreiert. Vor einem Jahr hat der Familienvater außerdem die Leitung der Essensmeile übernommen. „Um ein bisschen Ruhe reinzukriegen“, wie Hille sagt.

Doch die neue Aufgabe ermöglicht dem Jungunternehmer auch, wieder mehr Zeit in „Smak“ zu investieren. „Jetzt können wir uns ganz anders aufstellen“, erklärt Hille, der im kommenden Jahr den Vertrieb ausweiten will und einen eigenen Onlineshop plant. Auch der Einzelhandel rückt wieder mehr in den Fokus des 34-Jährigen. Das liege auch an seinem Engagement für die Bremer Stadtfabrikanten, einem Zusammenschluss aus rund 30 inhabergeführten Unternehmen aus der Region. „Erst durch die Stadtfabrikanten habe ich wieder richtig Lust auf die Saucen bekommen“, sagt Hille. „Nun gibt es einen kompletten Neuanfang für mich.“