Im Dock der Warnemünder Werft von MV Werften ist das 216 Meter lange Mittelteil des Global Class Kreuzfahrtschiffs im Bau. Das Schiff soll 342 Meter lang, 54 Meter breit und vom Kiel bis zum Schornstein 60 Meter hoch mit 20 Etagen werden. (Wüstneck/dpa)

Langsam schwebt das riesige Stahlteil Richtung Dock. In der Halle der Werft in Rostock-Warnemünde fügen Schiffbauer aus Einzel-Segmenten den Rumpf eines Kreuzfahrt-Giganten zusammen. Was in der Urlaubsregion an der Ostsee heranwächst, wird von den Eignern als Global Class beworben – ein Koloss der Superlative, der auf dem Weltmarkt Maßstäbe setzen soll. Dieser Bau sollte ursprünglich mal in Bremerhaven stattfinden.

Wenn das Schiff 2021 erstmals auf Reisen geht, soll es in der Liga der ganz Großen mitspielen. So lang wie drei Fußballfelder, zwanzig Decks hoch. Ein insgesamt größeres Passagierschiff wurde in Deutschland noch nicht gebaut: Wenn die Kabinen voll sind, finden nach Angaben der Werft bis zu 9500 Passagiere an Bord Platz. Dazu kommt eine Schiffsmannschaft von mehr als 2000 Menschen. Bei dieser Bettenzahl könnten die Einwohner der fränkischen Kleinstadt Rothenburg ob der Tauber zusammen auf Kreuzfahrt gehen.

Doch der vom Schiffbauverbund MV-Werften gebaute Gigant ist nicht für den heimischen Markt bestimmt. Auch in Fernost boomt mit wachsendem Wohlstand insbesondere in China die Kreuzfahrtbranche.

Sehr zur Freude des malaysischen Konzerns Genting, der mit dem Betreiben von Casinos viel Geld verdiente, in Hotels und Energieanlagen investierte und mit der Übernahme renommierter US-Reedereien sein Engagement im Bereich der Passagierschifffahrt massiv erweiterte. „Die Menschen reisen gern und suchen Erlebnisse. Da ist noch viel Platz für Wachstum“, zeigte sich Konzern-Vorstandschef Tan Sri Lim Kok Thay schon vor drei Jahren sicher.

Die Expansionspläne stießen damals allerdings an Grenzen, weil Genting nach eigenen Angaben keine Werft fand, die schnell große Schiffe bauen konnte – schon gar nicht in der gewünschten Qualität. „Made in Germany“ sei auch in Asien ein Maßstab, sagt Werft-Chef Peter Fetten. Er nennt damit einen wohl entscheidenden Grund, weshalb Genting seine Aufträge nicht an eine der großen Werften in Fernost vergab, sondern gezielt in Deutschland suchte.

Volle Auftragsbücher bei der Meyer-Werft im niedersächsischen Papenburg, die auf den Bau von Kreuzfahrtschiffen spezialisiert ist, verhießen lange Wartezeiten. So machte Genting aus der Not eine Tugend: Der Konzern aus Malaysia wurde selbst zum Werfteneigner - im strukturschwachen deutschen Nordosten, in Mecklenburg-Vorpommern. Er fertigt hier Schiffe, mit denen später auch Touristen aus China und anderen asiatischen Ländern rund um die Welt schippern sollen.

Für rund 230 Millionen Euro kaufte Genting 2016 die Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund. Sie zählten nach dem Ende der DDR zu den wenigen verbliebenen industriellen Kernen des Küstenlandes.

Gezeichnet von mehreren Krisen, einer Vielzahl von Eigentümerwechseln und massivem Stellenabbau, boten die Werften dem asiatischen Unternehmen dennoch eine weitgehend funktionierende Infrastruktur.

Es gibt genug erfahrene Schiffbauer, es existieren eingespielte Lieferströme. Das überraschende Angebot aus Fernost war eine Art Rettungsring für die drei ehemaligen Nordic-Werften, der schnell ergriffen wurde. Seit dem Einstieg von Genting wurde die Belegschaft auf nun 2900 Mitarbeiter nahezu verdoppelt.

Verlierer wurde dadurch die Lloyd-Werft in Bremerhaven. Denn die Getinggruppe hatte vor der Investition in die MV-Werften bereits die Traditionswerft in der Seestadt gekauft, um, wie es damals vom Konzern selber kommuniziert wurde, eben dort die Kreuzfahrtschiffe bauen zu lassen.

Aus diesen Anfangsplänen wurde nichts. Immerhin profitiert die Lloyd-Werft auf andere Art vom Gentingkonzern: Bislang wurden zwei Kreuzfahrtschiffe umfangreich in Bremerhaven umgebaut. Dabei handelte es sich um Schiffe der Reederei Crystal Cruises und die gehört ebenfalls zur Gentinggruppe.

Zuvor gab es auf der Lloyd-Werft zwischenzeitlich sogar Kurzarbeit, und es wurden Leute entlassen: Von zuvor 400 Mitarbeitern sind noch 280 Mitarbeiter im Unternehmen verblieben – aber für die gibt es genügend Arbeit. So wird an der Großjacht „Solaris“ gebaut und das Forschungsschiff „Polarstern“ überholt. Damit ist die Lloyd-Werft bis 2020 ausgelastet. Außerdem macht sich das Unternehmen Hoffnung, die Kreuzfahrtschiffe der Global Class endauszurüsten.

Gewappnet gegen die Konkurrenz

An der Ostsee blüht derweil die Schiffbauindustrie richtig auf. Das sorgt für Freude bei Schiffbauern, die teilweise gezwungen waren, fern der Heimat oder in artfremden Berufen Arbeit anzunehmen. Sie können nun auf die Werften zurückkehren. Auch Landeswirtschaftsminister Harry Glawe sieht den Schiffbaustandort Mecklenburg-Vorpommern wieder gefestigt.

Er sei für den Konkurrenzkampf gegen Mitbewerber gewappnet. Die malaysische Genting-Gruppe habe mehr als eine Milliarde Euro in die MV Werften investiert und sich als verlässlicher Partner erwiesen. „Bislang wurden alle Absprachen eingehalten“, konstatiert der 65-jährige CDU-Minister. Seine Vorgänger hatten schon ganz andere, nämlich negative Erfahrungen mit deutschen und russischen Eignern gemacht.

So ließ Genting in Wismar zunächst vier Flusskreuzfahrtschiffe bauen. Sie sind inzwischen auf deutschen Strömen unterwegs. In Stralsund entsteht derzeit eine große Luxusjacht für Expeditionen ins Eismeer. Und Warnemünde und Wismar sind die Orte, an denen Global Class I und später Global Class II gebaut werden. „Es war richtig, die Werften über die Jahre hinweg warm zu halten“, gibt sich Minister Glawe überzeugt.

In der Politik hatte das malaysische Engagement anfangs Skepsis und Argwohn ausgelöst. Inzwischen scheint Vertrauen gewachsen: Land und Bund erklärten sich bereit, für den Bau der beiden Ozeanriesen Kreditbürgschaften über insgesamt 750 Millionen Euro zu übernehmen. Auf der Werft in Warnemünde wird ein nächstes Stahlsegment langsam vom Kran herabgelassen. Wenige Meter weiter sind Arbeiter damit beschäftigt, in einem bereits montierten Schiffsteil Abwasserrohre zu verlegen.

Mehr zum Thema Kreuzfahrtschiffbau Kreuzfahrtschiffe "Made in China" kommen Die Chinesen wollen auch im Kreuzfahrtschiffbau aktiv werden. Was das für die Papenburger ... mehr »

Die Arbeitsschritte sind genau aufeinander abgestimmt. Auch wenn ab und an laute Hammerschläge durch das Dock hallen, ist Schiffbau heute Millimeterarbeit. Der Kranfahrer muss jedes der 110 Tonnen schweren Bauteile so in Position bringen, dass exakte Anschlüsse an bereits gesetzte Sektionen hergestellt und perfekte Schweißnähte möglich sind.

In Rostock-Warnemünde entsteht das gut 250 Meter lange Mittelschiff. Es wird später ins nahe Wismar geschleppt, wo Bug und Heck montiert werden. Die exakten Daten des fertigen Schiffes gehen dem 57-jährigen Schiffbauingenieur Klaus Paschen mitten im Lärm der Stahlarbeiten leicht über die Lippen: 342 Meter lang und vom Kiel bis zum ­Schornstein 60 Meter hoch. „Bis zu 60 000 Tonnen Stahl werden verbaut.“ Der Eiffelturm wiege 10 000 Tonnen, erläutert der in Warnemünde für die Dockmontage zuständige Paschen.

In der Nähe der Schwesterwerft in Wismar läuft unterdessen die Fließbandproduktion für die Schiffskabinen an. Dafür hatte Genting einer Solarfirma eine nicht mehr benötigte Produktionshalle abgekauft. 3700 Kabinen würden hier für jedes der Global Class Schiffe gebaut, sagt Manager Johannes Gößler. "Die Kabinen müssen just in time geliefert werden.

Alles für die Kundschaft

Das wollten wir selbst in der Hand behalten.“ Also habe Genting den Auftrag nicht an ausländische Zulieferer vergeben. In der Nasszelle kämen Armaturen eines deutschen Markenherstellers zum Einsatz. „Made in Germany.

Das ist dem künftigen Betreiber wichtig, denn er weiß, dass seine Kundschaft darauf Wert legt“, sagt Gößler. Knapp 140 Mitarbeiter sind inzwischen mit dem Kabinenbau beschäftigt. Bislang plant Genting zwei solche Riesenschiffe.

Zunächst war in der Branche von Fertigungspreisen von jeweils 1,3 Milliarden Euro gesprochen worden. Inzwischen ist von 1,6 Milliarden die Rede. Werftchef Fetten ist sich sicher, dass Genting noch viel vorhat auf den Werften: „Wir sind nicht hier, um nur ein paar Schiffe zu bauen.“