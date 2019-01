Schnellecke verpackt in Bremerhaven Autoteile für Volkswagen. (Carmen Jaspersen / dpa)

Das Logistikunternehmen Schnellecke will seinen Standort in Bremerhaven schließen. 220 Festangestellte und Zeitarbeiter sind davon betroffen. Wie die „Nordsee-Zeitung“ berichtet, verpackt der Dienstleister dort momentan noch Autoteile wasserfest und verlädt sie in Seecontainer. Hauptkunde ist Volkswagen. Doch dieser Auftrag, der alle fünf Jahre neu vergeben wird, sei nun an Imperial-Logistic in Wilhelmshaven gegangen. Deshalb soll der Standort in der Seestadt zum Jahresende schließen.

Derzeit laufen Verhandlungen über einen Sozialplan für die Mitarbeiter. Laut Bericht sollen in Wilhelmshaven etwa 500 neue Arbeitsplätze entstehen. Schnellecke ist nach eigenen Angaben in 14 Ländern an insgesamt 73 Standorten vertreten. Das Familienunternehmen hat weltweit knapp 19.000 eigene Mitarbeiter und Leiharbeiter. Der Umsatz lag im Jahr 2017 bei mehr als einer Milliarde Euro. Zum Unternehmen gehört unter anderem der Automobilzulieferer KWD Automotive.