Malte Blank zeigt in seinem Fenster, wie die Sneakers aussehen können. Er lässt nur in kleinen Chargen fertigen. (Christina Kuhaupt)

An sein erstes Paar Sneakers kann Malte Blank sich noch gut erinnern: ein Air Max-Schuh. Das ist das inzwischen wohl bekannteste und kultigste Modell des Sportartikelherstellers Nike. „Den habe ich irgendwann meiner Mum geschenkt“, erzählt der 27-Jährige. Die Turnschuhe aus dem Jahr 2005 wären heute vermutlich viel wert, sagt Blank und grinst dabei.

Wie viele Schuhpaare daheim im Schrank stehen, weiß er gar nicht so genau. „Ich zähle sie nicht“, gibt der Jungunternehmer zu. „Ich will mich einfach an ihnen erfreuen.“ Aus seiner Leidenschaft für Sneakers hat der Wahl-Bremer vor mehr als zwei Jahren ein Geschäftsmodell gemacht. In seinem Laden „Blnks“ an der Bischofsnadel können Kunden sich ihre künftigen Schuhe einfach selbst zusammenstellen: Sohle, Faden, Ösen, Art des Leders, Initialen, bunte Accessoires, Bezüge mit Spezialeffekten im Metallic- oder Camouflage-Look – der Kreativität sind wenig Grenzen gesetzt.

Die Idee für das individuelle Einzelhandelskonzept schwirrte dem ehemaligen Studenten der Wirtschaftspsychologie schon lang im Kopf herum. Als er sich auch nach mehreren Jahren noch immer für dafür begeistern konnte, machte der Bremer schließlich Nägel mit Köpfen und eröffnete 2016 einen Pop-up-Store im Citylab.

Für Blank kam die Gelegenheit schneller als gedacht: „Ich hatte eine Woche vor Ladeneröffnung noch gar keine Schuhe“, berichtet er. Sein Konzept schlug durch: In anderthalb Jahren baute sich der Gründer im Citylab eine kleine Stammkundschaft auf. Einfach sei das aber nicht gewesen, wie er sagt: „Wir haben in Deutschland eine Bierkultur, aber keine Schuhkultur.“

Inzwischen wende sich das Blatt: Während Sneakers noch vor ein paar Jahren als jugendliche Schuhmode galten, haben sie es heute bis in die Vorstandsetagen großer US-Konzerne geschafft. „Heute gehören sie gesellschaftlich einfach dazu“, findet Frederik Dreeke. Er ist Blanks Freund noch aus Schulzeiten und heute Geschäftspartner.

Ungewöhnliche Materialien

„Egal wie cool das Outfit ist, ein Schuh macht es erst einzigartig“, ist der 27-Jährige überzeugt. Vielen Modefans reiche das gängige Angebot der Sporthersteller jedoch nicht mehr aus, die Nachfrage nach individueller Mode steige. Die Jungunternehmer setzen bei ihren selbstdesignten Schuhmodellen daher gerne auf ungewöhnliche Materialien: So kommt beispielsweise auch gegerbte Fischhaut vom Rochen oder Lachs zum Einsatz – „alles Upcyclingprodukte“, versprechen die Gründer.

Abfälle oder scheinbar wertlose Stoffe werden zu neuen Produkten verarbeitet. Je nach Material und Ausfertigung sind die Sneakers ab 279 Euro zu haben, das bisher teuerste Modell lag bei rund 1.500 Euro. „Wir machen ein exklusives, einzigartiges Produkt“, sagt Dreeke, der selbst zwischen 40 und 50 Paar Schuhe besitzt. „Wir gucken viel nach links und rechts“, sagt Blank. „Und versuchen das zu machen, was große Marken nicht tun.“ Ihre Käuferschaft sei dennoch sehr heterogen: „Vom Vorstandsvorsitzenden bis zum Handwerker“, sagt Blank. Und die setzen auf ein ausgefallenes Design: „Der Bremer ist mutiger, als wir gedacht haben“, sagt der 27-Jährige.

Anregungen für ihre individuellen Treter finden Sneaker-Liebhaber in den Regalen des Innenstadtgeschäfts, das sich Dreeke und Blank mit den beiden Start-ups „Wood you love“ und „Nur Manufaktur“ teilen. Hier haben die beiden Gründer eine Art Showroom kreiert, in dem sich Kunden von den Ausstellungsstücken inspirieren lassen können und gemeinsam mit den beiden Schuh-Designern ihren passenden Sneaker finden.

Welches Modell es am Ende werde, sei meistens abhängig davon, welchen Stil der Kunde bevorzuge und für welchen Anlass der Schuh sei, berichtet Blank. Die Interaktion mit ihren Käufern ist für die Inhaber von „Blnks“ neben der Individualität der Schuhe ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal ihres Konzepts: „Wir betreiben hier Einzelhandel auf Augenhöhe“, sagt Blank.

„Wir haben viel vor“

Rund vier bis fünf Wochen dauert es, bis die Kunden ihren fertigen Schuh in den Händen halten können. Gefertigt werden die individuellen Sneakers aus Bremen in einer kleinen familiengeführten Manufaktur in Italien. Für Blank ist die Zusammenarbeit mit dem italienischen Schuhmacher noch immer ein Glücksgriff.

Mit einer Manufaktur zu kooperieren, die nur in kleinen Stückzahlen produziert, gehört zu der Ideologie von „Blnks“: „Unser Produkt ist so auf den Kunden abgestimmt, dass man es nur in Handarbeit herstellen kann“, sagt Blank. Im kommenden Jahr wollen die Gründer verstärkt auf den Einzelhandel sowie auf Zusammenarbeit mit anderen Marken und Designern setzen. „Wir haben viel vor“, kündigt Blank an.