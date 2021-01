In Bremen soll die Schuldnerberatung erweitert werden. Denn heute haben einige Betroffene keinen Anspruch auf die Hilfe. Im Februar wird der Antrag der Fraktionen behandelt. (Christin Klose)

Wie kann Menschen mit Geldsorgen künftig besser frühzeitig geholfen werden – gerade angesichts der durch Corona ausgelösten Krise? In einem Dringlichkeitsantrag an die Bremische Bürgerschaft plädieren die Fraktionen von Grünen, SPD und Linkspartei für den Ausbau der präventiven Schuldnerberatung in Bremen und Bremerhaven. Es sei eindeutig, heißt es im Papier, dass die Beratung „ein notwendiges und stark nachgefragtes Instrument ist“. Die Fraktionen weisen auf die laut Schuldenatlas von Creditreform insgesamt 80.000 überschuldeten Menschen im Bundesland hin. Die Folgen der Pandemie verschärften das Problem zudem. Schuldnerberatungen in Bremen spüren derzeit, wie berichtet, deutlich mehr Nachfrage.

Soloselbstständige, Künstler und Studierende, die drohten in Überschuldung zu geraten, hätten jedoch keinen Zugang zur präventiven Schuldnerberatung, heißt es im Antrag. Der Senat soll sich deshalb um eine Weiterentwicklung des Konzepts kümmern. Die Fraktionen wollen auch prüfen lassen, ob die Beratungsstellen angemessen bezahlt werden. Ist der Festbetrag pro Fall also noch kostendeckend? Die Beratung gestalte sich nämlich zunehmend umfangreicher: „So umfasst sie neben der Durchsicht der Mahnungen und Rechnungen sowie des anstehenden Schriftverkehrs auch das professionelle Auffangen von persönlichen Notlagen, wie psychischen Problemen oder Suchterkrankungen.“ Geschaut werden müsse bei diesem Konzept zudem, wie die Kommunen Bremen und Bremerhaven für die Übernahme der Kosten der Insolvenzberatung durch das Land fair entlastet werden können.

Der Antrag wird voraussichtlich in der Sitzung der Bürgerschaft im Februar behandelt. Der Senat soll sich demnach auch mit einer Bundesratsinitiative für eine bundesweit einheitliche Regelung einsetzen. Für alle Menschen, die in eine Überschuldungssituation geraten seien, solle es eine Beratung geben.