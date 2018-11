Das Bundesverkehrsministerium hat eine Forderung abgelehnt, der zufolge das Maximalgewicht der meisten Lastwagen auf deutschen Straßen steigen soll. (Patrick Pleul/dpa)

Viele Gütertransporte auf der Schiene oder Wasserstraße haben gegenüber dem Lkw nicht nur in puncto Kosten pro transportierter Tonne ein günstigeres Verhältnis, sondern sie schneiden auch bei der Umweltbilanz wesentlich besser ab. Dass das vom Gesetzgeber gefördert wird, ist einfach nur sinnvoll: So dürfen Lkw ein Gesamtgewicht von 44 Tonnen haben, wenn sie im Vor- und Nachlauf dieser Transportkette eingesetzt werden. Außerdem sind diese Lkw von der Kfz-Steuer befreit und dürfen auch an Sonn- und Feiertagen fahren, wenn eine Strecke von 200 Kilometern nicht überschritten wird.

Warum deshalb nicht alle Unternehmen diese Art der Transportkette wählen, hat einfache Gründe: Der kombinierte Verkehr funktioniert von der Anbindung her eben nicht überall oder die zu transportierende Art und Menge der Güter sowie die Häufigkeit des Transports eignen sich nicht dafür. Dass die Transportwirtschaft genau für diesen Kreis auch ein Maximalgewicht von 44 Tonnen statt der jetzigen 40-Tonnen-Regelung fordert, ist nachvollziehbar. Und es ist auch sinnvoll: Denn das würde ebenfalls die Umwelt entlasten.