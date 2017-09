Während es bei den Containern läuft, verliert Bremerhaven weiter Ladung an andere Häfen wegen der langen Genehmigungsdauer bei den Schwerlasttransporten. Das kann auch Rotterdam sein, wenn die Genehmigungen für die Fahrt dorthin schneller vorliegen. (Karsten Klama)

Die Situation in Bremerhaven verschärft sich immer weiter, weil es in Bremen momentan bis zu acht Wochen dauert, bis eine Transportgenehmigung für Schwerlastgüter erteilt wird. „Um Bremen deshalb zu umfahren, haben wir kommende Woche einen Kunden, der seine Güter nach Brake fährt. Dort wird das Ganze auf ein kleineres Schiff geladen. Dann geht es weserabwärts nach Bremerhaven und wird dort auf das eigentliche Schiff umgeladen“, heißt es von den Atlantic Hafenbetrieben. Dessen Geschäftsführer ist unter anderem Hans-Joachim Schnitger, und der ist gleichzeitig Präsident der Bremischen Hafenvertretung, also des Vereins, der Unternehmen rund um den Hafen vertritt. Die lange Genehmigungsdauer, so sagt Schnitger, gehe spürbar zu Lasten seines Geschäfts: „Wir verlieren hier 30 Prozent unserer Ladung. Das entspricht einem siebenstelligen Betrag.“ In Brake freue man sich natürlich über solche Zusatzladung.

Die Sorge ist, dass Kunden, die auf andere Häfen ausweichen, nicht wieder nach Bremerhaven zurückkommen. Mitte August gab es bei Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) dazu bereits einen runden Tisch (wir berichteten). Zuvor hatte die Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten, die Interessenvertretung der Spediteure, mit einem offenen Brief auf das Thema aufmerksam gemacht. Lohse reagierte im Vergleich zu den Kollegen aus den anderen Bundesländern als erster darauf und lud eben zu dem Gespräch, an dem mehrere Vertreter aus der Wirtschaft teilnahmen. Als Konsequenz wurde die Zahl der zuständigen Mitarbeiter von sieben auf 13 aufgestockt. Die neuen Kollegen werden gerade eingearbeitet. Bis Ende November sollen für Transportgenehmigungen nur noch zwei Wochen benötigt werden, so das Ziel.

BHV-Präsident kritisiert Verkehrsbehörde

Was die Wirtschaftsvertreter Mitte August bei dem Treffen mit Hoffnung auf Besserung zur Kenntnis genommen haben, lässt sie nun die Alarmglocken schlagen – weil jetzt deutlich wird, dass den Häfen in Bremen Ladung verloren geht. Verkehrssenator Lohse schrieb unter anderem als Konsequenz aus dem Treffen an die Beteiligten: „Entsprechend dem vom Transportgewerbe geäußerten Wunsch nach planbaren Genehmigungszeiten für dringliche Schwertransporte mit Schiffstermin habe ich veranlasst, dass die Genehmigung ab sofort für einen Zeitraum von 14 Tagen vor und nach dem Schiffsabfahrtstermin erfolgt. Die Gewährung dieses Zeitraums setzt voraus, dass der Antrag rechtzeitig gestellt wird. Davon abweichende Genehmigungszeiträume sowie Verlängerungen sind in begründeten Fällen möglich.“ Hier setzt die Kritik des BHV-Präsidenten Schnitger an: „Anträge, bei denen bereits ein konkreter Schiffstermin vorliegt, werden nicht bevorzugt behandelt und dauern genauso lange wie bisher.“

Wenn es nach den Unternehmen geht, muss es also offenbar noch eine Umdrehung schneller gehen, als von Lohse und seinem Verkehrsressort geplant. So sieht es auch die Vorsitzende des Hafenausschusses, Susanne Grobien (CDU): „Warum klappt das nicht mit der Dringlichkeit? Ich selbst habe auch schon von drei verschiedenen Unternehmen gehört, dass sie deshalb Ladung verloren haben.“ Sie ärgert sich zudem über die Reaktionen auf die Antragsflut beim zuständigen Amt für Straßen und Verkehr (ASV): „Wenden Sie sich mal an das ASV. Da kriegen Sie eine E-Mail, man möge wegen des hohen Arbeitsaufkommens von Nachfragen zu gestellten Anträgen vorerst absehen und kriegen nur mitgeteilt, dass gerade Anträge in Bearbeitung seien, die vom 9. bis 11. August eingegangen sind.“

Bremenports: "Man darf unsere Häfen hier nicht schlechtreden"

Grobien möchte wissen: „Wenn ich im November einen Antrag neu stelle, habe ich dann zwei Wochen später die Genehmigung, oder sind da erst noch die ganzen Altanträge.“ Diese und andere Fragen kann Verkehrssenator Lohse am Mittwoch persönlich vor dem Hafenausschuss beantworten. Die Einladung hat er bereits angenommen. Auch Grobien hat allerdings schon von der Praxis gehört, dass Transporteure für eine Fahrt bis zu zehn Anträge stellen, um so auf der sicheren Seite zu sein.

Auch bei der Hafengesellschaft Bremenports hat sich herumgesprochen, dass die Unternehmen in den Häfen Ladung und Kunden durch das momentane Antragschaos verlieren. Geschäftsführer Robert Howe sagte: „Die getroffenen Vereinbarungen vom runden Tisch sollen schnellstmöglich umgesetzt werden. Gleichzeitig darf man dabei unsere Häfen hier nicht schlechtreden.“ Allerdings gibt er zu bedenken: „Wenn das Amt für Straßen und Verkehr hier die an es gestellten Anforderungen auf Dauer nicht bewältigen kann, muss man irgendwann über strukturelle Veränderungen nachdenken.“ Bei Bremenports hoffe man zumindest darauf, dass die Kunden der Schwerlasttransporte mit ihrer Ladung wieder nach Bremerhaven zurückkehren, sobald sich die Situation gebessert hat.

Auch wenn Bürgermeister Carsten Sieling auf den Brief Schnitgers bisher nicht geantwortet hat, sehe er die wichtige Bedeutung des Themas und stehe dazu im engen Austausch sowohl mit Verkehrssenator Lohse als auch mit Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD), sagt sein Sprecher André Städler. Die Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten (BSK) ist jedoch weiter skeptisch. Hauptgeschäftsführer Wolfgang Draaf sagt: „Selbst wenn, wie Senator Lohse angekündigt hat, zum Jahresende wieder ein Zwei-Wochen-Rhythmus einkehren sollte, ist der Ruf von Bremen als Hafenstandort mehr als ramponiert.“ Draaf verweist darauf, dass bereits schon mal vor zwei Jahren die Wartedauer nach oben ging. Damals stockte die Behörde ihre Mitarbeiterzahl auf sieben auf, um die Anträge abzuarbeiten.