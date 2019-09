Maike Schaefer (Grüne), Bremens Senatorin für Klimaschutz, Mobilität und Stadtentwicklung (Christina Kuhaupt)

Die Bremer Senatorin Maike Schaefer will Fahrer von schweren Sportgeländewagen (SUV) mit höheren Parkgebühren belasten. „Die Stadt gehört allen“, sagte Schaefer (Grüne), Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Stadtentwicklung, dem WESER-KURIER. „Wer mehr Platz braucht, sollte auch mehr zahlen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit.“

Gerade in kleinen Straßen nähmen die SUVs sehr viel Platz weg, was auch zum Problem für die Rettungsdienste werden könne. Bei den Überlegungen des Senats zur Parkraumbewirtschaftung in der Bremer Innenstadt werde diese Fahrzeugklasse „ein Punkt sein“, sagte Schaefer. Allerdings gebe es hierzu noch keine Beschlüsse. Die Senatorin kündigte Gespräche mit dem Innenressort an.

Eine Debatte über ein Verbot von SUVs bezeichnete Schaefer als „nicht zielführend, schon gar nicht wenn es um die Vermeidung von Unfällen geht“. Auch Lieferwagen oder kleine Autos könnten erheblichen Schaden anrichten. Gerechtfertigt sei hingegen die Diskussion darüber, „wie viele SUVs die Stadt verträgt“.

In Berlin hatte der Grünen-Politiker Stephan von Dassel, Bezirksbürgermeister in Mitte, nach einem schweren Unfall mit einem Sportgeländewagen getwittert: „Solche panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt!“. Der FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic kritisierte dagegen eine „emotionslose Instrumentalisierung einer Tragödie für politische Zwecke“. Der ADAC bezeichnete ein SUV-Verbot als weder umsetzbar noch sinnvoll. „Entscheidend für die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern ist vielmehr das verantwortungsvolle Führen von Kraftfahrzeugen“, sagte ein Sprecher des Automobilclubs.