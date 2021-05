Am 1. März 2007 eröffneten der damalige Hemelinger Ortsamtsleiter Ullrich Höft (rechts) und der damalige Real-Geschäftsleiter Klaus Möller den ehemaligen Walmart Vahrer Straße als Real-Markt. (Petra Stubbe)

Das Gebäude vom Real-Markt Vahrer Straße steht weder unter Denkmalschutz noch gibt es dort Bestandsschutz. So hat es Bremens oberster Denkmalpfleger Georg dem WESER-KURIER erläutert: „In der Vergangenheit hatte sich eine Mitarbeiterin von uns mit dem Gebäude beschäftigt.“ Laut Skalecki kam man aber zu dem Ergebnis, dass es sich um eine durchschnittliche Halle handele ohne schützenswerte Historie. Deswegen sei ein Denkmalschutz nicht möglich.

Gebaut wurde es vom Architekten Herrmann Backhaus. 1961 zog dort in der Vahrer Straße der britische Schokoladenhersteller Cadbury ein. Das ist auch der Grund für das sogenannte „Sheddach“ oder auch Sägezahndach auf dem Gebäude, wie es bei Industriebauten früher zwecks Lichteinfall gängig war. 1968 verließ Cadbury die Vahrer Straße. Es zog die Supermarktkette „Mehrwert“ ein, die nicht mehr existiert. Die wechselvolle Geschichte hat der Geschichtskreis Sebaldsbrück beleuchtet. Reiner Meissner vom Geschichtskreis sagt: „Ab 1977 wurde aus Mehrwert dann die Kette “Plaza„.“ Legendär waren die „Plaza-Volksrenntage“. Die Eintrittskarten gab es kostenlos im Markt – und auf dem Renntag auch oft Autogramme von Werder-Spielern.

Nach dem Aus des Handelskonzern Coop, zu dem Plaza gehörte, übernahm 1990 der französische Handelskonzern Promodis den Markt an der Vahrer Straße und viele andere in Deutschland und benannte sie in „Continent“ um. Reiner Meissner erinnert sich: „1996 verschwand dann Continent. Von da an hieß der Markt in der Vahrer Straße Interspar.“ Doch auch diese Kette hielt sich nicht allzu lange, wie Meissner aus den Nachforschungen des Geschichtskreises Sebaldsbrück entnehmen kann: „1998 übernahm die amerikanische Supermarktkette Walmart.“ Es waren bundesweit 74 Interspar-Märkte, die fortan Walmart hießen.

Die US-Kette zog sich im Juli 2006 aus Deutschland zurück. „Sie verkaufte die 84 Märkte an die Metro AG. Danach wurden die Märkte in Real umgeflaggt“, ergänzt Meissner. Im März 2007 war dann schließlich die Eröffnung des Real-Markts. Der Markt hatte sieben verschiedene Namen in 40 Jahren. Über die Geschichte der Vahrer Straße hat der Geschichtskreis Sebaldsbrück das Buch „Vom Keil bis zur Kaserne“ herausgebracht. Es kostet sechs Euro. Anfragen per E-Mail an Geschichtskreis.Sebaldsbrueck(at)gmx.de oder an Reiner Meissner, Tel. 0421-394738.