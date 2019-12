Das Pendeln, sagt Meike Lorenzen, sei der „saure Apfel“, in den sie jeden Tag beißen müsse. Fast täglich fährt sie mit dem Auto zur Arbeit. (Michael Matthey)

Die Abfahrtszeit bestimmt die Route. Je nachdem wie spät es ist, nimmt Meike Lorenzen einen anderen Weg. Sie weiß genau, dass zwischen 7.15 Uhr und 8.15 Uhr eine schlechte Zeit ist, um loszufahren; die Straßen sind dann voll. Sie weiß auch, zu welcher Uhrzeit sie die B6 auf keinen Fall nimmt, weil da dann die Hölle los sei. All das weiß sie, weil Lorenzen pendelt.

Die Mutter von zwei Kindern wohnt seit ein paar Monaten in Lemwerder, muss aber fast jeden Tag zu ihrer Arbeit bei der Arbeitnehmerkammer in der Innenstadt. Morgens 22 Kilometer in die eine Richtung, abends 22 Kilometer in die andere Richtung. 40 bis 50 Minuten braucht sie pro Strecke – je nachdem wie gut sie durchkommt.

Mehr zum Thema Neue Serie „Das große Hin und Her" Immer mehr Bremer und Niedersachsen pendeln zum Arbeitsplatz Für immer mehr Bremer und Niedersachsen gehört das Pendeln zum Berufsalltag. Dabei ist längst nicht ... mehr »

Das Pendeln, so sagt sie, sei der „saure Apfel“, in den sie jeden Tag beißen müsse. Meike Lorenzen hatte lange in der Neustadt gewohnt. „Ich konnte mir lange nicht vorstellen, irgendwo hinzuziehen, wo ich vom Auto abhängig bin“, sagt Lorenzen. Dann wurde die Familie größer, die Drei-Raum-Wohnung in der Neustadt zu klein – eine größere Wohnung oder ein Haus in Bremen habe sie sich aber nicht leisten können. „Man merkt sehr schnell, wenn man den Zirkel größer zieht, dass der Speckgürtel, in dem man mit öffentlichen Verkehrsmittel noch viel machen kann, nicht wirklich günstiger ist.“ Also hieß es für sie, ihren Mann und die zwei kleine Söhne: Ab aufs Land.

Wenn sie dann im Auto sitzt, ist sie erst einmal froh, ihre Ruhe zu haben. „Wie wahrscheinlich bei jeder Familie, ist es auch bei uns morgens immer sehr laut.“ Im Auto hat sie dann Zeit für sich. Sie kann das Radio anschalten, hören, was sie möchte und sich auf den Weg zur Arbeit schon einmal mental auf den Tag einstellen. Auf dem Weg wechsle sie die Rolle von Mama-Meike zu PR-Meike – „ungewollte Arbeitszeit“ nennt sie das. Gleichzeitig könne sie im Auto sie selbst sein, und sie sei durch das Fahren auch dazu gezwungen, mal nichts zu tun, sich mal „gepflegt zu langweilen“. Die Nachrichten helfen ihr, sich darauf vorzubereiten, was sie am Tag erwartet. Die Ruhe helfe ihr, etwas runterzukommen.

Mit der Blechkolonne durch die Stadt

Sie lege die Routen so, wie es in dem Moment gerade zeitlich am besten hinkommt. „Zeiten sind ja aber auch gefühlte Wahrheiten“, sagt Lorenzen. Sie fährt gerne durch die Neustadt, ihre alte Nachbarschaft. „Wenn man sich mit der Blechkolonne durch die Stadt schieben muss, sind es die kleinen Nuancen, die einem Ruhe geben.“

Die Strecke zurück ist anders. Da hört sie keine Nachrichten, da hört sie meist Podcast. Sie ist Fan von „Fest und Flauschig“, „Zeit Verbrechen“ und „Alles gesagt“. „Die Klassiker“, sagt sie. Der Rückweg ist ein Stück mehr Freizeit, auch wenn es für Meike Lorenzen immer noch nicht den klassischen Feierabend bedeutet. „Ein Kollege wünscht mir nach der Arbeit immer viel Kraft für die Familienarbeit – das trifft es.“

Mehr zum Thema Kommentar über Pendler Kräftiger gegensteuern Die Zahl der Pendler nimmt zu. Häufig wird für die Fahrt zur Arbeit das Auto benutzt. Es muss ... mehr »

Dass sie zwei Kinder hat, ist für sie auch der Grund, täglich das Auto anstatt den Zug zu nehmen. Als Mutter brauche sie diese Flexibilität, immer relativ schnell zurückfahren zu können. Wenn nach dem Feierabend ein Zug ausfallen würde, könne sie schon die Kinder nicht mehr pünktlich von der Betreuung abholen. Dabei würde Lorenzen viel lieber mit dem Zug fahren. Dass sie durch die Autofahrten die Umwelt belaste, gefalle ihr nicht. „Deswegen werden wir auch zukünftig zur Kasse gebeten. Das ist richtig so“, sagt sie. Dass Pendler aber durch die Pendlerpauschale etwas entlastet werden, findet sie trotzdem richtig.

Ab kommendem Jahr hat Lorenzen ihre Kinder in der gleichen Betreuungsstätte – mit geregelten Zeiten. Ab dann könne endlich Car-Sharing betrieben werden. Sie weiß dann, dass sie jeden Tag um 15 Uhr aufbrechen kann. Dadurch könne sie leichter Mitfahrer finden. Sie habe sich früher selbst über die Menschen aufgeregt, die alle allein in einem Auto sitzen anstatt eine Fahrgemeinschaft zu gründen. „Als Stadtmensch hat man für so was kein Verständnis.“

Das Auto hat nichts mit einem Statussymbol zu tun

Das spüre sie nun selbst. Die Wahrheit sei aber, dass Pendeln viel komplexer sei und nicht nur einfach hin und her fahren. Dass das Pendeln meist nicht freiwillig so gewählt sei und das Auto nichts mit einem Statussymbol zu tun hätte, verstünden viele Städter nicht. „Durch die ganze CO2-Klima-Debatte geht viel Empathie gegenüber Autofahrern flöten“, sagt Lorenzen.

Lorenzen selbst wünscht sich, es wäre anders: Sie vermisse es, mit dem Lastenrad zu fahren; das stehe jetzt nur noch in der Garage. Aber sie versucht sich auf die positiven Seiten des Pendelns mit Auto zu konzentrieren: Freiheit, Ruhe und am Morgen den Anblick schöner Sonnenaufgänge über weite Felder.