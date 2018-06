Der BX7 TS ist der erste neue Borgward, der in Deutschland auf den Markt kommt. (Borgward)

Es sind die Details, die zeigen, dass der BX7 seinen Ursprung auf dem chinesischen Markt hat: Während in Deutschland das Rauchen im Auto weitestgehend verpönt ist, glühen bei vielen Chinesen die Zigaretten auch hinter dem Lenkrad. Und so hat auch der neue Borgward einen Aschenbecher in der Mittelkonsole.

Bei europäischen Neuwagen ist das nicht mehr selbstverständlich. Ansonsten wirkt der BX7 TS in der Limited Edition aber ganz und gar wie andere europäische Autos seiner Klasse. Wer über Borgward spricht, kommt um eine Frage nicht herum: Wie viel Borgward steckt denn nun im Borgward? Auf den ersten Blick recht wenig. Natürlich, der Rhombus prangt auf dem Grill und auf dem Lenkrad.

Auch die Ledersitze haben ein Rautenmuster, genauso wie die Innenverkleidung der Türen. Die weiteren Retroanspielungen verstecken sich aber im Detail. So hat der BX7 TS etwa eine hohe Schulterlinie, die auch typisch für die alten Borgwards ist. Eine zweite Isabella zu bauen, war aber nie der Anspruch. Es sollte ein Auto entstehen, dass heute verkauft und gefahren werden soll.

Beim Test im Stuttgarter Umland überzeugt der Borgward-SUV durch ein dynamisches Fahrverhalten. Im Innenraum ist es angenehm ruhig, erst wer kräftig beschleunigt, hört den 224 PS starken Benzin-Motor. Wählen kann der Fahrer bei der Sechs-Gang-Automatik zwischen einem normalen Drive-Modus und dem Sportmodus.

Letzterer bringt den BX7 mit seinem Allradantrieb im Test schwungvoll auf die Berge rund um Stuttgart. Gleichzeitig liegt das Auto ruhig und sicher auf der Straße – selbst in kurvigen Abschnitten. Im Stop-and-Go der Stadt sind neugierige Blicke indes garantiert. Der BX7 zieht sie an. Ob das am Design des Autos liegt oder am Markennamen, sei dahingestellt.

Im Innenraum ist der Wagen angenehm unaufdringlich. Nichts wirkt zu protzig, nichts zu groß, nichts zu klein. In der Limited Edition sind die Sitze mit braunem Leder bezogen, auch das Lederlenkrad liegt gut in der Hand. Ein wenig leidet die Wertigkeit unter zwei Abdeckungen aus Hartplastik in der Mittelkonsole. Das ist aber nur ein kleiner Kratzer am Gesamteindruck.

Käufer muss auch Abstriche machen

Im Armaturenbrett hat Borgward zwei Bildschirme verbaut. Einer ersetzt die klassischen Instrumente, der andere ist Teil des Entertainment-Systems, unter anderem mit der Navigation. Der BX7 TS in der Limited Edition wirkt wie ein gutes Auto und ein ernstzunehmender Konkurrent für die deutschen Wettbewerber. Wirklich preiswert ist er aber auch nicht.

Borgward verlangt 44.200 Euro – für ein wenig mehr bekommt man unter anderem einen Mercedes GLC in der Grundausstattung. Der Käufer muss beim BX7 TS aber auch Abstriche machen. Fahrassistenten, die bei anderen Herstellern im Angebot sind, etwa Tempo-Abstandsautomaten oder Nordbremsassistenten, gibt es nicht. Auch bei den Abgaswerten und dem Verbrauch ist der Borgward nicht gerade ein Vorbild.

Auf 100 Kilometern kommt er auf einen kombinierten Verbrauch von 8,9 Litern, der CO2-Austoß liegt bei 212 Gramm pro Kilometer. Der BX7 TS erfüllt die Abgasnorm Euro 6b, der BX7, der im Herbst kommen soll, soll dann schon 6d erfüllen. Fazit: Der Borgward BX7 TS wirkt wie ein europäischer SUV, auch wenn er aus China kommt. Er ist gut ausgestattet und wertig verarbeitet. Das könnte reichen, um nicht nur Fans der alten Marke für sich zu gewinnen.