Leffers gibt es in Oldenburg seit 90 Jahren. (Frank Thomas Koch)

Der Mann braucht einen neuen Anzug, etwas für die Arbeit, feinen Stoff, aber nicht zu ausgefallen. Die Frau kommt mit ins Kaufhaus, will bei der Auswahl helfen. Das ist die Ausgangslage. Am Ende hat der Mann seinen Anzug und die Frau – eine Handtasche für 10 000 Euro. Ob sie nicht auch etwas kaufen wolle, hatte der Verkäufer gefragt und die Kundin zu einer Sonderausstellung geführt. Dort sprang ihr die Tasche ins Auge, eine Birkin Bag von Hermès. Kein Schnäppchen, wahrlich nicht, und möglicherweise hat der Mann geschluckt, als seine Frau sich entschieden hat. Aber so sollte es nun mal sein.

Leffers in Oldenburg, ein Laden mit Luxus, doch bei Weitem nicht nur. „Wir verstehen uns als gehobene Mitte mit Sahnehäubchen“, sagt Sebo Kramer. Die Tasche ist so ein Häubchen oder ein besonderer Duft in der neuen Beauty-Abteilung im Erdgeschoss. So ein Fläschchen kann ein paar Hundert Euro kosten, für 20 oder 30 Euro ist man aber auch dabei.

Kramer ist Geschäftsführer in dem Kaufhaus, das am 18. Oktober 1928, also vor ziemlich genau 90 Jahren, von den Brüdern Georg und August Leffers in Oldenburg gegründet wurde. Ein Jahr später musste die Verkaufsfläche wegen der großen Nachfrage bereits vergrößert werden. Heute sind es rund 13 000 Quadratmeter auf fünf Etagen – das nach eigenen Angaben größte Modehaus der Region. „Unser Radius, den wir uns selbst stecken, ist eine Stunde Fahrtzeit mit dem Auto“, erklärt Kramer.

Leffers ist anders. Anders als Karstadt und Kaufhof in Bremen zum Beispiel. Der Vergleich hinkt zwar ein bisschen, weil diese beiden Häuser Waren aller Art anbieten und sich nicht auf Mode beschränken. Der große Unterschied macht sich aber an etwas anderem fest, der Art des Einkaufens, des Gefühls dabei, das durch eine Vielzahl von Faktoren ausgelöst wird.

„Moin“, grüßt die Dame am Eingang. Sie schaut fragend, ob sie helfen kann, bedrängt den Kunden aber nicht. Moin ist das Zauberwort. Es erzeugt Nähe, ohne sich zu nahe zu kommen. Der Mann mit dem Anzug, seine Frau mit der Handtasche, egal, wer da kommt, alle werden so begrüßt und in den Abteilungen angesprochen. Wie auf dem Land, nur dass man in der Stadt ist.

Mehr Personal

„Es ist die Mischung aus empathischen Menschen, dem Ambiente, der Architektur und der Warenpräsentation“, sagt der Geschäftsführer, wenn man ihn fragt, was Leffers ausmacht. Sein Kaufhaus setze deutlich mehr Personal ein, als das sonst üblich sei. Welchen Schlüssel er genau anwendet, will Kramer nicht verraten, so wenig, wie er über Umsatz und Gewinn Auskunft gibt.

Leffers ist anders. Das Modehaus legt viel Wert auf seine Ausstattung und überrascht die Kunden zum Beispiel mit einem Aquarium. (Frank Thomas Koch)

Die jüngste Zäsur in der Unternehmensgeschichte war der große Umbau vor zwölf Jahren. Leffers hat sich geöffnet, könnte man sagen. Ein riesiger Lichthof in der Mitte des Gebäudes, in dem die Rolltreppen untergebracht sind. „Das hat dem Laden unheimlich gutgetan“, sagt der Geschäftsführer. Nicht nur wegen des Lichts, das durch die Fensterflächen im Dach hereinströmt. „Es ist ein Ort der Zentralität und Orientierung, die Geste von Großzügigkeit.“

Hier hat Kramer den Punkt, den er treffen will: „Wir leben in einem Markt, der von Emotion und Überfluss geprägt ist. Unsere Kunden sollen bei uns nicht nur einkaufen, sie sollen im Laden einen Teil ihrer Freizeit verbringen.“ Und noch ein Satz, der Ambition und Anspruch ausdrückt: „Wenn dieses Kaufhaus Rollen hätte, könnte man es in jede europäische Großstadt schieben, ohne zu befürchten, dass es dort nicht besteht.“

Ein Gang durchs Geschäft, von Etage zu Etage, und überall gibt es etwas zu entdecken. Weniger die Ware – Leffers führt zwar mehr als 400 Marken, das Angebot hebt sich in der Masse aber nicht von anderen Modehäusern ab. Es sind mehr die Details der Einrichtung, der Architektur und der Dekoration, an denen das Auge hängen bleibt. Langweilig wird‘s jedenfalls nicht, selbst wenn man nichts kaufen will. Ein Restaurant, das außerhalb der Öffnungszeiten für Feiern und Events genutzt werden kann, und ein Café gibt es natürlich auch.

An vielen Stellen können die Kunden – oder sind es Besucher? – auf Sesseln und Sofas Platz nehmen, sich ausruhen und einfach nur schauen. In großen Vitrinen sind edle Stücke ausgestellt, Messer, Uhren, Skulpturen oder sonst was. Plötzlich ein überdimensionales Aquarium mit Fischen drin. Oder dieses Motorrad, eine BMW K 100 RS von Impuls. Die Maschine thront auf einem schweren Holztisch in der Herrenabteilung, drumherum Hosen, Jacken, Schals, Mützen und Mäntel. Am Lenker des Motorrads baumelt dezent ein Preisschild, und das ist der Kniff – alles, wirklich alles, was zunächst mal Dekoration ist, kann erworben werden. Die BMW für schlappe 35 999 Euro.

Roboter bespaßt die Menschen

Das Gesamtpaket von Leffers überzeugt – vielleicht nicht alle Kunden, denn das Modehaus kann auch mal anstrengend sein, weil die Hose oder das Hemd schon wieder in einer anderen Ecke zu bekommen sind und man sich wegen der vielen Veränderungen und Sonderverkäufe neu zurechtfinden muss.

Ein anderer Punkt sind die Preise: „Leffers ist teuer genug“, sagt die Frau, eine 79-Jährige, die sich ein Kleid kaufen will und dabei auf ein Sonderangebot schielt: Sale! Bis zu 50 ­Prozent! Vorher macht die Frau ein bisschen ­Konversation. „Kannst Du tanzen?“, fragt sie Pepper. Kann er, sprechen auch, wie man sieht und hört. Pepper ist ein Roboter, der im Erdgeschoss steht und die Menschen bespaßt.

Nicht alle Kunden sind restlos von Leffers überzeugt, wohl aber die Fachleute. „So geht Einkaufen heute, das ist zeitgemäß“, sagt Jan-Peter Halves. Er ist gänzlich unverdächtig, mit diesem Lob hausieren zu gehen, im Gegenteil, schließlich meint er die Konkurrenz. Halves vertritt als Geschäftsführer der City-Initiative die Kaufleute in der Bremer Innenstadt. Trotzdem erkennt er neidlos an, dass Leffers früher als andere etwas begriffen hat: „Der Handel muss sich neu erfinden. Er muss Erlebnis bieten und Spaß machen.“

Die Oldenburger machten das vor und würden in den Fachmagazinen als gutes Beispiel herausgehoben. „Wir in Bremen können da noch besser werden“, sagt der Geschäftsführer vorsichtig, ihm sitzen 180 Mitglieder im Nacken. Man müsse das Einkaufen heute überhöhen, ihm eine andere Bedeutung geben. „Wenn Sie einen Mantel kaufen, geht es ja nicht nur darum, dass Sie einen brauchen. Vielleicht brauchen Sie keinen, wollen aber trotzdem einen kaufen und dabei in netter Umgebung eine schöne Zeit haben.“

Leffers hat seine Wurzeln im Emsland, in einem Dorf namens Steinbild. Der Kaufmann Wilhelm Leffers war dort im 19. Jahrhundert so erfolgreich, dass binnen 100 Jahren 28 Textil- und Einzelhandelsgeschäfte mit dem Namen Leffers entstanden. Die meisten davon gingen später in großen Konzernen auf, nicht aber das Haus in Oldenburg, es wird bis heute als reines Familienunternehmen geführt.

Der Einzelhandel steht unter Druck

Hauptgesellschafter ist Ulrich Mann, ein Abkömmling von Jakob Mann, der 1934 als Schwiegersohn von Georg Leffers die Führung des Geschäfts übernahm und mehr als 50 Jahre an der Spitze blieb. In dieser Zeit kamen Leffers-Häuser im nordrhein-westfälischen Lippstadt und in Leer dazu. Später wuchs das Unternehmen noch mit den Niederlassungen in Vegesack und Lohne. Insgesamt hat es rund 700 Mitarbeiter, 330 sind in Oldenburg beschäftigt.

„Die fünf Häuser bilden eine Handelsgesellschaft“, erklärt Sebo Kramer. Es wird gemeinsam eingekauft. Doch das soll es auch schon gewesen sein. „Wir halten ganz viel von dezentralen Strukturen.“ Jeder Standort sei autonom, nach innen wie nach außen. „Der Geschäftsführer ist der Herr Leffers vor Ort, auch wenn er nicht so heißt.“ Kramer reagiert deshalb regelrecht allergisch, wenn von einzelnen Filialen die Rede ist. Nein, betont er, es sind Standorte. Jedes Haus habe ein Einkäuferteam und setze eigene Akzente. Leer sei nicht Lohne, und Lohne nicht Oldenburg, andere Kunden, andere Ware.

Der Einzelhandel steht unter Druck. Zu tun hat das auch und vor allem mit dem Online-Geschäft; von Amazon bis Zalando gibt es dort hochpotente Anbieter. Leffers ist selbstredend auch im Netz vertreten, mit Margen freilich, die überschaubar bleiben, was Kramer überhaupt nicht dramatisch findet. Seine Haltung: Man kann online handeln, man muss sicherlich auch, und irgendwann könnte das für Leffers überlebenswichtig werden. „Wir dürfen uns aber nicht verzetteln“, sagt der Geschäftsführer, „absolute Priorität haben unsere Häuser“.