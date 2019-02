Fiona Drobig und ihr Verlobter Daniel Würfel wollten auf Ibiza heiraten. (fr)

Sie haben alles geplant: Die Meeresfürchte von der Küste, die spanischen Kellner und Floristen aus der Gegend. Der Redner aus Mallorca, die Feier in einem kleinen Restaurant in Santa Gertrudis, im Inneren der Insel. Daniel Würfel und seine Verlobte Fiona Drobig wollen auf Ibiza heiraten. Im August, mit 50 Gästen. Etwa die Hälfte der Hochzeitsgesellschaft fliegt gemeinsam, von Bremen. Mit Germania. Das ist der Plan bis zu diesem Dienstag. Als Würfel am Morgen von der plötzlichen Pleite der Fluglinie ist ihm sofort klar: „Buff, fast 6000 Euro, alles weg, keine Chance.“

Es war schon nicht ganz einfach, alle Gäste von der Idee zu begeistern, nach Ibiza zu fliegen. Denn wer zur Hochzeit kommen will, zahlt die Reise- und Hotelkosten selbst. Etwa 250 Euro sind es mit Germania von Bremen für Ibiza hin und zurück. So hat es das angehende Brautpaar den Gästen nahegelegt. Und nun das: Alle Germania-Flüge gestrichen. „Man fühlt sich machtlos und gleichzeitig schuldig gegenüber den Gästen“, sagt Würfel. Die Hochzeitsgesellschaft hat keine Pauschalreise gebucht. Sie werden ihr Geld von keinem Reiseveranstalter zurückbekommen.

Was das für die Hochzeit bedeutet? Die soll weiterhin stattfinden, sagt Würfel. „Wir wissen noch nicht, wie wir den Gästen das beibringen sollen, aber wir müssen jetzt neue Flüge finden.“ Wenn sich einer der Gäste weitere 250 Euro Flugkosten nicht leisten können sollte, wollen die Verlobten einspringen. Sie haben ihre Flitterwochen in Japan und Dubai schon mal auf Eis gelegt.