Die mobile Internet-Geschwindigkeit ist in Bremen gestiegen. (IMAGO)

Die Geschwindigkeit des Mobilfunks hat in Bremen zugenommen. Zu diesem Ergebnis kommt ein aktueller Mobilfunk-Report des Portals Speedcheck für Bremen. Von 2018 bis 2019 erhöhte sich die gemessene Download-Geschwindigkeit in der Stadt Bremen demnach von 16 auf 17,84 MBit/s. Vor fünf Jahren lag die Downloadrate laut der Untersuchung noch bei 11,63 MBit/s.

Die mobile Geschwindigkeit ist in Bremen im Vergleich mit größeren Städten in Niedersachsen gut. Nur in Braunschweig und Hannover surfen die Handynutzer demnach schneller. Bremerhavener müssen dagegen mehr Geduld mitbringen: Die mobile Internet-Geschwindigkeit ist im Schnitt nicht einmal halb so schnell wie in Bremen (7,8 MBit/s).

Im europäischen Vergleich hinken Bremen und ganz Deutschland allerdings hinterher. In Skandinavien oder in vielen osteuropäischen Staaten sind die Download-Geschwindigkeiten teilweise bis zu 10 MBit/s höher als in Deutschland. Zwischen 2015 und 2017 ist die mobile Geschwindigkeit hierzulande zwischenzeitlich sogar zurückgegangen. Das sei höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass der Ausbau der Infrastruktur dem rapiden Wachstum der Nutzer-Zahlen etwa von Smartphones hinterherhinkte, heißt es bei Speedcheck. Insgesamt verzeichnet Deutschland im europäischen Vergleich jedoch das geringste Wachstum in der Zeitspanne. Auch bei der mobilen Netzabdeckung steht Deutschland nicht gut da: Gemessen an der Abdeckung mit dem Mobilfunkstandard LTE liegen nur Irland und Weißrussland hinter Deutschland.

Für die Untersuchung in Bremen und umzu hat Speedcheck 125.691 Messungen von 2015 bis 2019 ausgewertet. Speedcheck ist eine App der Etrality GmbH mit Sitz im bayrischen Neubeuern bei München. Mithilfe der App können Nutzer auf dem Smartphone die Up- und Download-Geschwindigkeit ihres Mobilfunks messen. Die Daten sind nur eine Teilmenge der Gesamtnutzerzahlen, da die Daten im Wesentlichen nur von Nutzern stammen, die ihre mobile Geschwindigkeit selbst per App messen.