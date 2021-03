Die "Solaris", der jüngste Neubau der Bremerhavener Lloyd-Werft, machte an diesem Donnerstag seine erste Werftprobefahrt. (Christian Eckardt)

Mehrmals wurde die erste Werftprobefahrt der Super-Jacht „Solaris“ verschoben. An diesem Donnerstagnachmittag war es dann aber doch so weit: Der jüngste, 140 Meter lange Neubau der Bremerhavener Lloyd-Werft legte mit Schlepperhilfe von der Ausrüstungspier ab. Weshalb sich das Auslaufen mehrmals verzögert hatte, dazu äußerte sich die Werft nicht. Als Auftraggeber wird in der Jachtszene der russische Milliardär Roman Abramowitsch gehandelt. Ob künftig weitere Schiffe auf der Lloyd-Werft gebaut werden, ist derzeit offen. Das Schiffsbauunternehmen mit seinen 350 Beschäftigten soll, wie berichtet, bis zum Jahresende abgewickelt werden. Die Werft gehört zu den drei MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern, die selber in finanzielle Schieflage geraten sind, weil der dortige Kreuzfahrtschiffbau wegen der Pandemie stark beeinträchtigt ist. Alle Werften sind im Eigentum der malaysischen Genting-Gruppe. Über eine Perspektive der Lloyd-Werft wird derzeit verhandelt: Die Bremerhavener Rönner-Gruppe, die ebenfalls im Werftgeschäft tätig ist, hat Interesse an einer Übernahme.