Die Bremische Hafenvertretung (BHV) ist besorgt wegen der Gespräche zwischen der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), der BLG Logistics und Eurokai. Ende Mai hatte die HHLA dazu eine Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht, zu der sie als börsennotiertes Unternehmen verpflichtet ist. Darin hieß es: „Die drei Unternehmen tauschen sich zu den Möglichkeiten einer engeren Kooperation im Containergeschäft in der deutschen Bucht aus. Diese Gespräche befinden sich in einem sehr frühen Stadium und werden ergebnisoffen geführt.“

Die BHV befürchtet, dass es am Ende zu einer "Deutschen Bucht AG" kommen könnte. BHV-Vorstandsmitglied Christoph Bruns erwartet im Falle einer solchen Fusion erhebliche Auswirkungen auf die drei deutschen Containerhäfen in Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven: „Vor diesem Hintergrund vermisst die BHV bislang die erforderliche transparente politische Diskussion über die zu erwartenden Auswirkungen auf den Standort Bremerhaven und damit auf die bremische Hafen- und Logistikwirtschaft insgesamt." Dazu wirft die BHV die Frage in den Raum, inwiefern die BLG etwa Anteile an ihrer Containerterminal-Tochter Eurogate an die HHLA abgeben wolle.

BLG-Sprecher Andreas Hoetzel hält diese Sorge der Hafenvertretung aber für unbegründet: „Anteile an Eurogate abzugeben, ist nicht Gegenstand der Gespräche.“ Diese gehen laut Hoetzel auf Initiative von Eurogate zurück. BLG und Eurokai hatten 1999 ihre Containeraktivitäten in der gemeinsamen Tochter Eurogate zusammengeführt.