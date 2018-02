Die Sparkasse Bremen hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Überschuss von 34 Millionen Euro nach Steuern abgeschlossen. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 1,6 Millionen Euro. „Wir haben damit ein beachtliches Ergebnis erwirtschaftet“, sagte Tim Nesemann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, bei der Präsentation der Zahlen am Dienstag. Die positive Entwicklung sei vor allem auf das Wertpapiergeschäft, die Immobilienfinanzierung und das mittelständische Firmenkundengeschäft zurückzuführen.

Die Sparkasse steht zugleich vor einem großen Wandel ihres Filialnetzes: 40 Millionen Euro will sie bis zum Jahr 2021 darin investieren. Weitere sogenannte Stadtteilfilialen sollen schon in diesem Jahr in Vegesack und Habenhausen entstehen. Einen ersten Standort dieser Art gibt es bisher nur in der Neustadt. Bis 2021 soll es insgesamt 15 Stadtteilfilialen in Bremen geben.