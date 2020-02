Die Zentrale der Sparkasse am Brill - im Oktober soll es mit dem Umzug in den Technologiepark an der Uni so weit sein. (Frank Thomas Koch)

Das Datum für den wichtigsten Umzug in der Geschichte der Sparkasse Bremen wird immer konkreter. Voraussichtlich im Oktober sollen die Beschäftigten in den Neubau mit seinen fünf Etagen in den Technologiepark bei der Bremer Uni ziehen. Insgesamt sollen 600 Sparkassen-Mitarbeiter aus den Bereichen Firmen- und Privatkunden, der sogenannten Marktfolge sowie dem Stab in das Gebäude an der Universitätsallee / Ecke Autobahnzubringer ziehen.

Gleichzeitig ist das Ergebnis der Sparkasse Bremen im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht ganz so gut ausgefallen wie zuvor. Das Geldinstitut machte einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 33,7 Millionen Euro, wie der Sparkassen-Vorstand am Dienstagvormittag auf seiner Bilanzpressekonferenz in der Zentrale am Brill mitteilte. Im Vorjahr lag der Gewinn nach Steuern noch bei 37 Millionen Euro.

Das Marktumfeld bezeichnete das Unternehmen als „herausfordernd“ angesichts der Minuszinsen, des zunehmenden Wettbewerbs, der höheren regulatorischen Anforderungen, der Digitalisierung und des demografischen Wandels. Das lässt sich auch an der Zahl der Mitarbeiter ablesen. Die sank gegenüber dem Vorjahr um 63 auf insgesamt 1187 Angestellte. Die Zahl der Auszubildenden blieb unverändert bei 86.

Der Vorstandsvorsitzende Tim Nesemann will die bereits eingeschlagene Strategie mit drei Säulen weiter verfolgen: So wolle sich die Sparkasse Bremen weiter vom klassischen Produktanbieter zum Finanzvermittler wandeln. Der Aus- und Umbau zu mehr Stadtteilfilialen will Nesemann ebenso fortsetzen. Als dritten Punkt sieht der Banker für die Mitarbeiter das neue Bürokonzept am Technologiepark, das eine bessere Zusammenarbeit der Angestellten aus den verschiedenen Bereichen fördern soll.

In der Bremer Innenstadt will die Sparkasse mit ihrer Filiale am Markt, dem SB-Standort in der Obernstraße sowie in der Bahnhofstraße präsent bleiben. Letztere wird bis September renoviert. Danach sollen dort 40 Mitarbeiter tätig sein. Um den Wegfall der Schließfächer am Brill zu kompensieren, sollen an der Bahnhofstraße 1600 entstehen.