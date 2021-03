Im vergangenen Jahr hat die Sparkasse ihre Tochter verkauft. Einst war die FIS eine Niederlassung der Bank. Heute ist das Unternehmen ein eigenständiges Finanzinstitut. (Frank Thomas Koch)

Die Sparkasse Bremen setzt ihre Kooperation mit der Freien Internationalen Sparkasse (FIS) in Luxemburg fort. Im vergangenen Jahr hatte die Sparkasse die FIS an den Investor Alexander Schütz verkauft. Der war wegen einer E-Mail an Ex-Wirecard-Chef Markus Braun zuletzt in die Kritik geraten. Wie im Untersuchungsausschuss zu Wirecard bekannt wurde, hatte Schütz in der persönlichen Nachricht vom Februar 2019 geschrieben, Wirecard solle die „Financial Times“ wegen ihrer kritischen Artikel „fertigmachen“. Dieser Aussage folgte ein Smiley. Schütz hat sich mittlerweile für seine Mail entschuldigt.

Die Sparkasse will trotz des Vorfalles an der Beziehung zur FIS festhalten. Die Zusammenarbeit basiere auf vertraglichen Vereinbarungen, an die man sich halten müsse, teilte Sprecherin Nicola Oppermann mit. In der Vertragsbeziehung zwischen den Häusern habe es keine Auffälligkeiten gegeben. „Herr Schütz hat sich darüber hinaus öffentlich für sein Verhalten entschuldigt. Insoweit sieht die Sparkasse Bremen keinen Grund, die Kooperation nicht weiter fortzusetzen.“

Im Sommer hatte die Sparkasse bekannt gegeben, dass sie ihre Tochter FIS über dessen Family Office an Schütz verkauft hat und eine „intensive Kooperation“ vereinbart wurde. Die FIS war bis dahin spezialisiert auf Kunden im institutionellen Bereich und auf die Vermögensverwaltung für Privatkunden und Family Offices. In der gemeinsamen Mitteilung hieß es damals, dass aus der FIS eine Unternehmerbank werden solle. Schütz hatte das Vermögensverwaltungsunternehmen C-Quadrat gegründet.

Bei der Deutschen Bank fiel die Veröffentlichung der Mail mit Veränderungen von Schütz' Aufgabenbereich innerhalb des Konzerns zusammen: Zwar sitzt der Unternehmer nach wie vor im Aufsichtsrat, dem Nominierungsausschuss und dem Vergütungskontrollausschuss des Gremiums gehört er jedoch nicht mehr an. Das berichtete das „Handelsblatt“ Anfang Februar. Vorstandschef Christian Sewing habe auf der Jahresmedienkonferenz der Deutschen Bank auf die veränderte Zusammensetzung der Ausschüsse hingewiesen und sie dabei in Zusammenhang mit der E-Mail-Affäre gebracht.

Wie das „Handelsblatt“ weiter schrieb, bestreitet Schütz' Umfeld den so hergestellten Zusammenhang zum Rückzug aus den Ausschüssen. Ein Sprecher habe gesagt, Schütz habe sich dafür entschieden, um sich weiteren Verpflichtungen bei einem anderen Unternehmen angemessen widmen zu können. Schütz ist seit Januar Aufsichtsratschef der Cyan AG, einem Anbieter von IT-Sicherheitslösungen, bei dem er Ankeraktionär ist. Sein Mandat bei der Deutschen Bank, so kündigte es Schütz an, wolle er niederlegen. Schnell nach dieser Bekanntgabe stand ein Nachfolger parat: Frank Witter. Der scheidende Finanzvorstand von VW wird sich auf der Hauptversammlung zur Wahl stellen.