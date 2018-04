Die Sparkasse Bremen erhöht ihre Kontogebühren. (Jochen Stoss)

Anscheinend hat es auf den Gängen der Sparkasse Bremen am Brill ordentlich geknistert. Zwar hat sich nun nicht der Vorstandsvorsitzende Tim Nesemann geäußert, aber Privatkunden-Vorstand Thomas Fürst.

Im WESER-KURIER gesteht er ein: "Offensichtlich haben sich eine Reihe von Kunden darüber geärgert, wie sie über die Kontoänderungen informiert wurden. Das war keinesfalls unsere Absicht, und die Kritik an unserem Schreiben können wir gut nachvollziehen. Wir werden deshalb unsere Kunden im Laufe des Jahres noch einmal ansprechen oder anschreiben und klarer über die Änderungen informieren." An der Umstellung auf die neuen Kontenmodelle halte die Sparkasse jedoch fest. Dabei verwies Fürst erneut auf das Ergebnis der Kundenbefragung vom vergangenen Herbst.

Verbraucherzentrale fordert weitere Informationen

Hartmut Schwarz, Finanzexperte von der Verbraucherzentrale nimmt dies zur Kenntnis und sagt: "Wenigstens ist das Eingeständnis schon mal gut, dass etwas schief gelaufen ist. Aber trotzdem bleibt ungeklärt, was 'im Laufe des Jahres' bedeutet. Die Kunden sollten jetzt zeitnah im April neu informiert werden, damit sie auch ausreichend Zeit haben, das Konto zu einer anderen Bank zu wechseln, wenn sie das möchten." Schwarz hatte in den vergangen drei Tagen viele verärgerte Kunden bei sich: "Da ist zum Beispiel eine Kundin, die jetzt seit 30 Jahren bei der Sparkasse ist und jetzt wechseln will, weil ihr das so reicht." Außerdem gebe es eine Reihe von Kunden, bei denen das Konto schon zum 1. Juni umgestellt werde und sich die Konditionen der Kreditkarte zum 1. Juli ändern sollen. Schwarz weist darauf hin, wie es laufen muss, wenn ein Kunde mit dem Konto woanders hinwechselt: "Die neue Bank fordert dann bei der Sparkasse die Daten an vom alten Konto an. Die Sparkasse muss die danach innerhalb einer Woche übermitteln."

Die Sparkassen-Kunden waren verärgert über die Art und Weise, wie sie über die Erhöhung der Kontogebühren informiert wurden. Statt eines nüchternen Schreibens, bei dem die Information im Vordergrund stand, kam der Brief mit einem bunten Foto der Sielwallkreuzung eher wie Werbung für ein neues Kontenprodukt daher. Viele Kunden hatten das Schreiben daher als Werbepost verstanden und direkt in den Müll geworfen. Anderen erschloss sich nicht, dass sich mit diesem neuen Kontenprodukt die Gebühren für ihr Konto erhöhen werden.

Schlechte Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse

Dass die Sparkasse ihre Kommunikation rund um die Gebührenerhöhung falsch angegangen ist, findet auch Tobias Mündemann. Der Kölner ist freier PR-Berater und arbeitet für die Agentur Edelman.ergo auf dem Feld der Krisenkommunikation. Er sagt: "Gerade bei Banken und Versicherungen baut das Geschäft auf das Vertrauen der Kunden auf. Und Kunden sind da sehr sensibel, wenn sie das Gefühl haben, dass mit ihnen nicht ehrlich umgegangen wird." Was nach so einem Fall wie diesem zu tun ist: "Das sollte ab jetzt Chefsache sein. Der Vorstandsvorsitzende sollte sich klar entschuldigen und ab jetzt offen, transparent und ehrlich den Kunden gegenübertreten – und zwar komplett und nicht Schritt für Schritt. Unkonkrete Aussagen wie 'im Laufe des Jahres' helfen da nicht weiter."

Allerdings sollte der Vorstand keinen Rückzieher machen und den Kunden die Notwendigkeit verdeutlichen. Mündemann ist ein Verfechter von Gebühren: "All die Infrastruktur, auch mit Filialen, kostet Geld, und das müssen die Banken gerade in heutigen Zeiten irgendwie gegenfinanzieren." Dass sich der Ärger so entlädt wie in diesem Fall, erklärt der PR-Berater so: "Vor zehn Jahren war das anders. Aber in den letzten fünf Jahren sind die Kunden durch die sozialen Medien viel kritikfreudiger geworden, und das auch viel schneller und unmittelbarer als noch vor zehn Jahren. Willkommen in der Gegenwart!"