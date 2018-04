Dieses Schreiben hat die Sparkasse Bremen an eine Kundin verschickt. Die Frau hatte sich wie viele andere über die Art geärgert, wie die Sparkasse über die Erhöhung der Kontogebühren informiert hat. Im neuen Schreiben steht die Information im Vordergrund. (FLS)

Die Beschwerden der Sparkassen-Kunden reißen nicht ab – zumindest nicht von denjenigen, die sich bei der Verbraucherzentrale Bremen beschweren. Es geht um die Briefe, die die Sparkasse Bremen um das Osterwochenende herum an ihre Kunden verschickt hatte. Das Institut wollte mit dem Schreiben über die steigenden Kontogebühren informieren. Von der Aufmachung und der Ansprache her werteten viele Kunden diesen Brief allerdings als Werbung für ein neues Kontoprodukt und warfen es als Werbepost direkt in den Müll.

Nun reagiert die Sparkasse Bremen und verschickt erste Schreiben an verärgerte Kunden. Die gehen aber wohl nicht an alle Kunden, wie Hartmut Schwarz, Finanzexperte von der Bremer Verbraucherzentrale, sagt: "Es wird wohl erst mal nur auf Kunden reagiert, die sich direkt bei der Sparkasse Bremen in irgendeiner schriftlichen Form über die neuen Kontenmodelle beschwert haben." Schwarz und seine Kollegen von der Verbraucherzentrale hätten es dagegen lieber, wenn die Sparkasse alle Kunden zeitnah informiert. Schwarz befürchtet ansonsten: "Die große Welle an Beschwerden bekommen wir erst ab Juni oder Juli und nach den ersten Abrechnungen, die von den Kunden geprüft wurden." Das ist der Zeitpunkt, ab dem die ersten Konten auf die neuen Gebühren umgestellt werden. Die Bremer Verbraucherzentrale pocht außerdem aus folgendem Grund auf eine zeitnahe Information: So sollen Kunden Zeit genug haben, um sich eventuell nach einer kostengünstigeren Alternative bei Wettbewerbern umzusehen.

Neue Gebühren seien "unumgänglich"

In dem Schreiben an eine Kundin heißt es unter anderem: "Es tut uns leid, dass Sie sich über uns geärgert haben. (...) Die Sparkasse Bremen überprüft regelmäßig ihre Gebührenmodelle. Zum einen vor dem Hintergrund der Attraktivität für den Kunden, zum anderen um die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Denn auch wir müssen auf die anhaltende Niedrigzinsphase und gestiegene Kosten durch Regulierung reagieren. Die letzte Änderung der Gebührenmodelle gab es im Oktober 2013." Das erste Schreiben an die Kunden um das Osterwochenende herum begann dagegen mit dem Satz "Wir alle lieben unsere Stadt." Außerdem war dazu in Farbe ein Foto vom Häuserzug der Sielwallkreuzung abgedruckt.

Im neuen Schreiben bezeichnet die Sparkasse den Schritt zu den geänderten Kontenmodellen als unumgänglich, und es sei dem Unternehmen auch bewusst, dass es für einige Kunden zu höheren Gebühren komme. In einem weiteren Absatz führt die Sparkasse erneut die Kundenumfrage vom vergangenen Herbst an, deren Ergebnisse zu den neuen Kontenmodellen geführt hätten. Zum Ende des aktuellen Briefs heißt es dann im Hinblick auf die erste Infopost von Ostern: "Ihre Kritik zur Gestaltung des Schreibens haben wir dankend aufgenommen und an unsere zuständige Facheinheit weitergegeben. Sie wird in unsere weiteren Überlegungen einfließen."

Dass die Sparkasse Bremen ihre Kunden in einem zweiten Schreiben detailliert die geänderten Kontenmodelle erläutern will, hatte sie dem WESER-KURIER vor etwas mehr als einer Woche erst auf Anfrage mitgeteilt. Zu diesem Zeitpunkt hieß es, dies solle "im Laufe des Jahres" passieren. Eine Pressemitteilung, in der die Sparkasse die Medien offiziell über die Änderungen informiert, hat es bis jetzt nicht gegeben.