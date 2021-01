Die SB-Schalter bei der Sparkasse Bremen sind ab Montag, den 18. Januar, wie bisher geöffnet. Doch spontane Fragen an die Berater in der Filiale sind für Kunden dann nicht mehr möglich. (Uwe Zucchi/DPA)

Bremen. Ab kommenden Montag können bei der Sparkasse Bremen in den Filialen Kunden einen Mitarbeiter nur dann sprechen, wenn sie vorher einen Termin vereinbart haben. So will das Geldinstitut das „Infektionsrisiko möglichst niedrig zu halten“, heißt es dazu in einer Mitteilung. In den Filialen seien jetzt nur noch so viele Menschen zulässig, wie gleichzeitig bedient werden können. Alle SB-Bereiche bleiben geöffnet. Wer darüber hinaus aber Beratung wünscht, muss vorher einen Termin ausmachen. Unter der zentralen Telefonnummer 0421-1790 gibt es einen Rückrufservice. Ansonsten finden die Kunden die Telefonnummer ihrer Filiale an den Aushängen am Eingang sowie im Internet unter der Adresse www.sparkassebremen.de/filialen. Auf diese Weise will die Sparkasse die Wartezeiten so kurz wie möglich halten. Die Sparkasse stellt auch klar, dass für reine Bargeldgeschäfte und den Zugang zu den Schließfächern alle Standorte wie gewohnt erreichbar seien. Genauso ist die Sparkasse per Onlinebanking verfügbar. Im Netz können die Kunden Fragen auch per Chat stellen.