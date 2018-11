Die Zahl der Schiffe auf der Mittelweser soll steigen. (China Hopson)

Bremen/Minden. Die SPD will den Ausbau der Mittelweser weiter vorantreiben. Dafür sprechen sich die Landesgruppen Niedersachsen und Bremen der Bundestagsfraktion in einem Positionspapier aus. Der Grund für die Forderung: Die Zahl der Schiffsfahrten auf der Weser zwischen Minden und Bremen soll künftig steigen.

„Der Bedarf einer ausgebauten Mittelweser ist eindeutig vorhanden“, heißt es in einer Mitteilung der SPD-Landesgruppen. Demnach prognostizieren Reedereien, Speditionen, Hafenumschlagsunternehmen und weitere Akteure mit Bezug zur Mittelweser ein zusätzliches Potenzial von insgesamt 3100 Fahrten jährlich, darunter ungefähr 1800 zusätzliche Fahrten für Massengut und etwa 1300 zusätzliche Fahrten für Container. Um dieses erhöhte Verkehrsaufkommen zu bewerkstelligen, müsse die Wasserstraße allerdings ausgebaut werden.

Bislang wurden bereits 230 Millionen Euro in den Ausbau der Mittelweser investiert. Geld, das sich der Bund und das Land Bremen teilen. Damit wurden der Flusslauf begradigt, die Schleusen in Minden und Dörverden erneuert sowie das Flussbett verbreitert. Bremen hat sich mit 40 Millionen Euro daran beteiligt. Komplett ausgebaut ist die Mittelweser damit aber noch nicht: Momentan gibt es noch neun planfestgestellte Uferrückverlegungen, Warteplätze und Engpässe, die beseitigt werden müssen. Davon wolle das Bundesverkehrsministerium aber nur sechs Uferrückverlegungen verwirklichen, heißt es in dem SPD-Papier.

Fracht auf Straße verlagern

„Durch die fehlenden Uferrückverlegungen wird es zu mehr Begegnungsverboten für Großmotorgüterschiffe kommen“, schreiben die Abgeordneten. Damit wären die Transporte schlechter planbar und die Transitzeiten auf der Mittelweser würden sich verlängern. Die mögliche Folge: Laut SPD könnte ein Teil der Ladung auf die Straße verlegt und mit Lastwagen transportiert werden – was wiederum die Umwelt deutlich mehr belaste.

Auch Bremens Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) begrüßt den Vorstoß, die Mittelweser vollständig auszubauen: „Der Senat sieht in dem Ausbau der Mittelweser eine wesentliche Voraussetzung für die weitere Verlagerung von Gütern und Verkehren auf das Binnenschiff.“ Im Sommer dieses Jahres hat die Hansestadt allerdings auch erklärt, sich künftig nicht mehr finanziell am Mittelweser-Ausbau zu beteiligen und damit ein Verwaltungsabkommen mit dem Bund beendet. Im Gegenzug wollte Bremen die Bewirtschaftung unter anderem von Hamme und Lesum übernehmen, die bislang als Bundeswasserstraßen gezählt wurden. „Über die weiteren Uferrückverlegungen gibt es mit dem Bund gute Gespräche“, sagt Günthner. „Der Senat sieht derzeit jedoch keine Veranlassung für eine weitere finanzielle Beteiligung der Freien Hansestadt Bremen.“

Wirtschaft will weiteren Ausbau

Schon im Sommer vergangenen Jahres sprach sich die Wirtschaft in der Region für einen zügigen Ausbau aus. „Wir begrüßen, dass die Mittelweser über den jetzigen Stand hinaus weiter für den Verkehr von Großmotorgüterschiffe optimiert werden soll“, sagte Ralf Rüdiger Heinrich, Geschäftsführer vom Wirtschaftsverband Weser, damals. „Wir fühlen uns bestätigt.“ Denn so werde ein Teil der Maßnahmen erfüllt, „den wir seit Jahren fordern.“ Heinrich forderte damals allerdings auch den kompletten Ausbau. Denn eine Kette sei nur so stark wie ihr schwächstes Glied.