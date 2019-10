Hartmut Gildehaus (links) und Manfred Arend sind zwei von vier Vorstandsmitgliedern der Ingenieurgruppe PB+ aus Bremen. (Christina Kuhaupt)

Der Schuppen eins, die Waterfront und das Klimahaus, alle drei Bauwerke sind Projekte des Ingenieurbüros PB+. Im Gegensatz zum Architekten ist die Arbeit der Ingenieure an diesen Bauprojekten allerdings nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Der Architekt modelliert Gebäude, PB+ sorgt dafür, dass sie stehen bleiben. Dass sie ihrem Eigengewicht und Wetterbedingungen standhalten. Sichtbar ist die Arbeit von Ingenieuren gerade bei solchen Bauwerken allerdings selten. Anders ist das oft bei Ingenieurbauten. Diese sind, nach Definition des Unternehmens, Konstruktionen, die der Gesellschaft durch ihre technische Funktion einen Nutzen bringen. Eines dieser Projekte ist die Brücke über die alte Aller in Verden. Hier war PB+ sowohl für die Gestaltung als auch für Planung und Durchführung zuständig.

Manfred Arend und Hartmut Gildehaus sind zwei der vier Vorstandsmitglieder. Ihr Herzensprojekt ist das Klimahaus. Zuständig war die Ingenieurgruppe hier sowohl für die Tragwerks-, als auch für die Ausführungsplanung. Mit seiner verglasten Fassade ist es eines der ersten Leuchtturmprojekte Bremerhavens. Und es war eine Herausforderung für die Planer und Erbauer. Grund dafür: die gebogene Glasfassade. Ihretwegen musste Arend nach Budapest reisen, um direkt beim Hersteller zu prüfen, ob die Umsetzung funktionieren kann. Das 2009 eröffnete Ausstellungshaus greift Fragen auf, die zehn Jahre später akuter denn je sind. „Inhaltlich hat man mit dem Klimahaus etwas geschaffen, das gerade jetzt wieder ein ganz aktuelles Thema ist“, sagt Gildehaus. Alle, die an dem Projekt beteiligt gewesen sind, seien stolz darauf.

„Bremisches Understatement“

In den Büroräumen am Bremer Flughafen sind Hinweise auf Referenzprojekte wie das Klimahaus schwer zu finden. Zwar hängt vor der Eingangstür eine Collage mit verschiedenen Bauten, für Informationen muss sich der Besucher allerdings ins Treppenhaus der zweiten Etage verirren. Dort sind Info-Wände aufgestellt. Diese Form der Zurückhaltung bezeichnen die Partner als „bremisches Understatement“. Sie legen viel Wert auf die „Hanseatischen Tugenden“, wie sie sie nennen. „Das ist eine Frage von gegenseitigem Vertrauen“, sagt Arend. „Man braucht das Bremische, wenn man mit bremischen Kunden zu tun hat.“

Arend kam 1997 aus Süddeutschland in die Hansestadt. Das bremische Understatement müsse er sich manchmal noch in Erinnerung rufen, gibt er lachend zu – wichtig sei es ihm allerdings sehr. Das Vertrauen reicht so weit, dass es nicht immer eine schriftliche Versicherung brauche, auch ein mündlicher Vertrag reiche unter Umständen aus. Neben der Zurückhaltung zählen für die Partner Pünktlichkeit und Qualität zu den Tugenden. „Jetzt, in der Hochphase der Baukonjunktur, sagen wir auch mal Projekte ab, damit wir Qualität und Pünktlichkeit garantieren können“, sagt Arend.

Insgesamt hat PB+ heute rund 60 Mitarbeiter, 44 von ihnen arbeiten in dem modernen Büro am Bremer Flughafen. An einem Tresen im Eingangsbereich ist genug Platz für die gemeinsame Kaffeepause. „Um 10 Uhr wird geklingelt, und dann treffen sich die Mitarbeiter für eine kurze Pause“, sagt Arend. Die Büros sind groß, darin sitzen meistens zwei bis drei Mitarbeiter vor ihren Bildschirmen. Trotz der Größe der Schreibtische reicht der Platz nicht für die unzähligen Papierstapel und Planungsskizzen. Grund für den Papierwust sind nicht nur gemeinsame Projekte mit Firmen und Bauherren, sondern auch die Tatsache, dass sowohl Manfred Arend als auch sein Vorstandskollege Jens Ritter anerkannte Prüfingenieure für Bautechnik sind. Sie prüfen im Auftrag des Staates geplante Bauten hinsichtlich ihrer Sicherheit. Deshalb kämpfen sie sich durch Baupläne und Berechnungen anderer Ingenieure.

Vom Ein-Mann-Betrieb zur Aktiengesellschaft

Begonnen hat die Geschichte der Ingenieurgruppe mit einem Ein-Mann-Betrieb. 1954 gründete Bernhard Luttmann ein Ingenieurbüro. Durch den Bauboom nach dem Krieg wurde dieses schnell größer. 1993 wurde der Betrieb zur GmbH, mittlerweile ist er eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft. Neben den vier Vorstandsmitgliedern gibt es sieben Prokuristen, also Mitarbeiter, die bevollmächtigt sind, eigenmächtig Geschäfte für den Betrieb zu führen. „Das ist völlig unüblich bei Ingenieurbüros. Normalerweise ist der Berufsstand eher konservativ, es gibt ein oder zwei Chefs, die das Unternehmen nach außen hin repräsentieren, und das war‘s“, sagt Gildehaus. Er selbst ist seit 30 Jahren Teil des Unternehmens. Gemeinsam mit dem vierten Vorstandsmitglied Helmut Behrens wurde er 1997 geschäftsführender Gesellschafter.

Die Aktien können nur von Angehörigen des Unternehmens erworben werden. Ziel sei, dass das Unternehmen von allen Mitarbeitern getragen werde. Viele der Mitarbeiter haben bereits Aktien gekauft, Gildehaus ist sich aber sicher, dass sich die Zahl der Aktionäre noch erhöhen wird: „Wir sind eine gesunde Firma, und jeder unserer Mitarbeiter kann sich daran beteiligen“. Arend sieht die Möglichkeit des Anteilskaufs als Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern. „Wir möchten unserem Team etwas zurückgeben, und ich denke, Aktien sind da die gerechte Art und Weise. Hatte der Betrieb ein gutes Jahr, gibt es auch eine hohe Dividende für die Aktionäre, also unsere Mitarbeiter“, sagt Arend.

Im September 2019 hat PB+ den Großen Preis des Mittelstandes gewonnen. Für diesen werden fünf Kategorien bewertet: Gesamtentwicklung des Unternehmens, die Sicherung von Arbeitsplätzen, Modernisierung und Innovation, regionales Engagement sowie Kundennähe. Mittelständische Unternehmen müssen dafür von anderen vorgeschlagen werden. Durch die Überlegung, bei dem Preis mitzumachen, mussten sich die Mitarbeiter und der Vorstand mit den Stärken und Schwächen ihrer Firma auseinandersetzen. „Wir haben uns daraufhin also bewusst verbessert“, sagt Gildehaus. Dass das auch von außen so gesehen wurde, mache sowohl die Mitarbeiter als auch die Partner stolz. „Der Mittelstand ist das Rückgrat der Wirtschaft. Und das schwächelt auch nicht wie große Firmen in Krisenzeiten, sondern ist immer eine starke Stütze“, sagt Gildehaus.

Vertrauen und Respekt

Hört man den beiden so zu, scheint sich dieser Satz auf das Unternehmen übertragen zu lassen. Ist der Mittelstand das Rückgrat der Wirtschaft, so sind die Mitarbeiter das Rückgrat von PB+. Die Partner wissen das, und damit es so bleibt, wollen sie sie unterstützen. Neben einem stets gefüllten Obstkorb, Firmenfahrrädern und Duschen gibt es die Möglichkeit, sich massieren zu lassen. Dafür gibt es einen Extraraum, eine Masseurin kommt nach Bedarf. Beim Gang durch das Bürogebäude fallen Geburtstagsgirlanden und Kinderzeichnungen auf. „Jeder unserer Mitarbeiter soll sich bei uns wohlfühlen. Das hat etwas mit Vertrauen und Respekt zu tun“, sagt Manfred Arend. PB+ ist mit seinem Produktportfolio breit aufgestellt. Dies ermöglicht es den Mitarbeitern, sich auf verschiedene Gebiete zu spezialisieren. „Wenn jemand etwas gut kann, soll man ihm das ermöglichen“, sagt Arend. Es brauche keine Alleskönner, besser sei es, wenn unterschiedliche Fähigkeiten gebündelt werden könnten.

Auch mobiles Arbeiten und Teilzeit-Modelle seien möglich, allerdings sei der persönliche und fachliche Austausch mit den Kollegen wichtig. Entfernung kann zu Missverständnissen führen. Beim Bauen bedeutet Entfernung vor allem Papierkram. An einem Bauvorhaben sind etliche Unternehmen beteiligt. Die Kommunikation der verschiedenen Betriebssysteme ist da oftmals problematisch. Es gibt zwar eine Lösung, die ist aber für viele Firmen zu kostenintensiv. Das System wird Building Information Modeling genannt. Hier werden alle relevanten Daten digital modelliert, kombiniert und erfasst. Anhand eines virtuellen 3D Modells wird man bereits im Planungsbüro auf mögliche Probleme beim Bau und in der baustatischen Prüfung auf Fehler in der Planung aufmerksam. „Das Bauwesen 4.0 ist zwar noch ein weiter Weg, aber wir sind schon unterwegs. Es braucht Zeit, bis alle auf dem gleichen Stand sind“, sagt Gildehaus. PB+ hat seine Mitarbeiter bereits mit der Handhabung der Software vertraut gemacht. Drucker und Scanner sind heute schon in Hinterzimmern versteckt, wie die Relikte aus einer anderen Zeit. Die Hoffnung sei, in naher Zukunft die Papierstapel aus den Büroräumen verbannen zu können.