Das Wahrzeichen der SMM ist ein Schiffspropeller. (Hamburg Messe/Hartmut Zielke)

Je anspruchsvoller der Bau von Schiffen ist, was Design und Technik angeht, desto besser ist das für deutsche Werften: Denn geht es um Spezialschiffbau, gehören die deutschen Hersteller weltweit zu den führenden. Das macht sich auch in Zahlen bemerkbar: Laut dem Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) ist der Auftragsbestand im deutschen Schiffbau von 17,7 Milliarden Euro 2017 im ersten Halbjahr 2018 auf fast 20 Milliarden Euro gestiegen.

Der Wert der eingegangenen Bestellungen hat nach 2,3 Milliarden Euro 2017 nun Ende Juni auf 2,6 Milliarden Euro zugenommen. Die deutschen Werften sind damit über Jahre ausgelastet. Allerdings holten gerade chinesische Anbieter im Bereich des Spezialschiffbaus auf, warnt der Verband im Vorfeld der SMM in Hamburg – der Weltleitmesse für Shipbuilding, Machinery und Marine Technology, die am heutigen Dienstag in Hamburg beginnt und bis zum 7. September läuft.

2200 Aussteller aus 66 Ländern sind auf der SMM vertreten. Erwartet werden etwa 50.000 Fachbesucher. Auch Bremen und Bremerhaven nutzen diese Plattform, um sich als Standorte der maritimen Wirtschaft und Logistik zu positionieren. Den Gemeinschaftsstand des Landes organisiert die BIS Wirtschaftsförderung Bremerhaven.

Sechs maritime Unternehmen und Institutionen präsentieren auf dem Landesstand ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen. Sie verstärken damit die mehr als 60 Unternehmen, die mit eigenen Messeauftritten sich und ihre Heimatstandorte Bremerhaven und Bremen auf der SMM repräsentieren. Im Rahmen der SMM laden Bremens Wirtschafts- und Häfensenator Martin Günthner (SPD) und Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) die Vertreter der maritimen Wirtschaft zum traditionellen Landesempfang ein.

„Es ist ein wesentliches Element unserer Standortförderung und unseres gemeinsamen Messeauftritts, die örtlichen Unternehmen mit potenziellen Kunden und Geschäftspartnern aus aller Welt ins Gespräch zu bringen“, so BIS-Geschäftsführer Nils Schnorrenberger.

„Die diesjährigen Schwerpunkte der SMM, Digitalisierung und Umwelt, zeigen zudem, dass wir mit unseren Beratungsangeboten, dem Schwerpunkt Green Economy und der Entwicklung eines nachhaltigen Gewerbegebiets genau die passenden Standortfaktoren bieten, die moderne maritime Unternehmen benötigen.“

Dass China besonders beim Spezialschiffbau punkten möchte, wird deutlich in der Strategie „Made in China 2025“. Danach will China mit Qualitätsprodukten in zehn Industriebereichen überzeugen – dazu zählt auch der Bau von Kreuzfahrtschiffen. Aufträge für mindestens 25 Fähr-Schiffsneubauten haben chinesische Werften in diesem Jahr bereits bekommen. Deshalb setzen deutsche Werften auf Innovationen, um weiterhin einen Vorsprung zu haben.

Dass China im Kreuzfahrtbereich in ein paar Jahren Produkte in den Markt bringen werde, davon könne man ausgehen, sagte jüngst Peter Hackmann, Unternehmenssprecher der Papenburger Meyer-Werft. Dass dort jetzt schon Fähren gebaut werden, sei ein deutlicher Hinweis. Denn auch Fähren seien durchaus sehr komplexe Schiffsbauten.

Klar ist für die Meyer-Werft, dass man im Kreuzfahrtsegment über Löhne und Preise kaum konkurrenzfähig wäre. „Unabhängig von einem chinesischen Markt verfolgen wir seit Jahren unsere eigene Strategie, die uns auch zukünftig wettbewerbsfähig hält“, so Hackmann. „Wir setzen auf Forschung und Entwicklung in allen Bereichen, die ein Kreuzfahrtschiff ausmachen.“