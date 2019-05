Der Offshore-Windpark Alpha Ventus vor der Insel Borkum - eines der Projekte von SSC Wind. (dpa)

Die Krise der deutschen Windenergiebranche fordert ein weiteres Opfer. Die auf Bau und Wartung von Anlagen spezialisierte SSC Wind aus Wildeshausen hat am Mittwoch Insolvenz angemeldet. Das gab der Rechtsanwalt Tim Beyer der Kanzlei Schultze und Braun bekannt, der als vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt wurde. Betroffen sind rund 100 Mitarbeiter.

Hintergrund ist die Pleite des Windanlagenbauers Senvion, der im vergangenen Monat einen Insolvenzantrag stellen musste. In der Folge kam es bei SSC Wind zu einem Ausfall von Forderungen. Zudem hätten Verzögerungen und Baustopps bei zwei großen Windpark-Projekten das Unternehmen belastet, so Insolvenzverwalter Beyer. „In dieser unglücklichen Kombination haben diese Vorkommnisse die Liquidität des Unternehmens so stark belastet, dass ein Insolvenzantrag unausweichlich war.“

Mehr zum Thema Erste Generation noch nicht am Ende Neue Chance für alte Windräder Jetzt nach 20 Jahren läuft für Windräder der ersten Generation die Förderung aus. Eine Fortführung ... mehr »

Auf einer Belegschaftsversammlung wurden die Beschäftigten über die Lage informiert. Bis einschließlich Juni sind die Mitarbeiter über Insolvenzgeld abgesichert. Beyer und die Geschäftsführung von SSC Wind wollen den Geschäftsbetrieb komplett aufrechterhalten. Ziel sei nun, „möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten“, sagte SSC-Chef Hinrich Eden. Die Mitarbeiter hätten ihre Unterstützung zur Rettung des Unternehmens signalisiert. „Das macht uns Mut“, so Eden.

Nach Angaben des Insolvenzverwalter gab es zuvor bereits Gespräche mit einem Interessenten über einen möglichen Einstieg bei SSC Wind. Diese sollen nun fortgeführt werden. Das Unternehmen wurde 2001 als SSC Montage in Bremen gegründet. Unter anderem war es beteiligt am ersten deutschen Offshore-Windparkprojekt Alpha Ventus. Im vergangenen Jahr hatte die Firma Carbon Rotec Industrial Services übernommen, die Servicegesellschaft des ebenfalls pleitegegangenen Rotorblattherstellers Carbon Rotec aus Lemwerder. (wk)