Rollen schon lange nicht mehr über die Straßen: Lkw des früheren Bremer Logistikunternehmens Kieserling. (frei)

Fünf Jahre wurde ermittelt, jetzt steht für die Staatsanwaltschaft fest: Beim Verkauf der Bremer Kieserling-Gruppe, eines ehemals führenden Logistik-Spezialisten, war kein Betrug im Spiel.

Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen alle Beschuldigten in dem Verfahren wurden eingestellt. Entsprechende Informationen des WESER-KURIER hat am Dienstag ein Vertreter der Anklagebehörde bestätigt. „Es ist kein Schaden feststellbar“, sagte der Sprecher. Wo kein Schaden, da kein Betrug, keine Untreue und keine Beihilfe zur Untreue.

Pioniere beim Container-Transport

Die Kieserling-Gruppe hatte jahrzehntelang wirtschaftlich Furore gemacht, insbesondere mit dem Transport von Containern, da gehörte sie zu den Pionieren. Karsten Kieserling, Sohn des Firmengründers, wollte dieses Lebenswerk nachhaltig sichern und gründete 2004 eine Stiftung, in die er seine Anteile einbrachte. Als der Unternehmer zwei Jahre später starb, ging der Stab an die Stiftung weiter, sie hatte in der Kieserling-Gruppe von nun an das Sagen.

Im Jahr 2013 kam es zum Verkauf. Erworben wurde die Holding von der Bremer Compass Logistics International AG, die eigens zu diesem Zweck gegründet worden war. Der Kaufpreis lag bei drei Millionen Euro. Zu wenig, findet die Tochter von Karsten Kieserling. Seitdem tobt der Streit – in der Strafsache, die jetzt zu den Akten gelegt wurde, aber auch zivilrechtlich. Dieses Verfahren läuft weiter, im Januar waren die Prozessbeteiligten das erste Mal zusammengekommen.

Pikantes Detail

Ein pikantes und verdachtsnährendes Detail bei dem Verkauf war, dass hinter Compass unter anderen ein Mann steckt, der mit der Kieserling-Gruppe verbandelt war. Konrad Hösel stand dem Unternehmen als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater zur Seite, auch seine Frau Svenja Hösel hatte sich bei Kieserling engagiert, als Geschäftsführerin einer Beteiligungsgesellschaft. Beide wurden bei den Ermittlern als Beschuldigte geführt.

Bei Konrad Hösel kam hinzu, dass er bis heute Stiftungsratsvorsitzender der Kieserling-Stiftung ist. Er hat das Logistik-Unternehmen damals zum Teil quasi an sich selbst verkauft, weil ihm über einen Treuhänder 32,5 Prozent von Compass gehörten, des Käufers der Kieserling-Gruppe.

Untreue-Verdacht vom Tisch

Dass der Untreue-Verdacht für die Staatsanwaltschaft vom Tisch ist, erklärt sie mit den Ergebnissen verschiedener Gutachten über den angemessenen Kaufpreis. Eines davon, das von der Familie Kieserling in Auftrag gegeben worden sei, enthalte eine Berechnung, die in der Summe 12,8 Millionen Euro ergeben habe. Ein zweites, initiiert von Compass, lande bei einer Bandbreite von 2,8 Millionen Euro bis 7,6 Millionen Euro. Beide Gutachten seien überprüft und als fachlich richtig beurteilt worden. „Dass sie zu unterschiedlichen Schlüssen kommen, hat mit dem Ansatz zu tun, der jeweils gewählt wurde“, so der Sprecher der Anklagebehörde.

Den Expertisen gemein sei gewesen, dass sie angenommen hätten, Kieserling würde sich als Unternehmen positiv entwickeln. Wie man einem dritten Gutachten entnehmen könne, sei das nicht der Fall gewesen. Dies zugrunde gelegt, müsse bei einem Kaufpreis von drei Millionen Euro nicht davon ausgegangen werden, dass er zu niedrig war. Im Zivilrechtsverfahren kam zur Sprache, dass in den Verträgen für Kieserling ein erheblicher Handlungsbedarf festgestellt wurde, um einen „wirtschaftlichen Totalschaden“ abzuwenden. Aus Warte der Klägerin ist das Unsinn, sie sagt, dass das Unternehmen bewusst verramscht worden sei.

Obwohl es in dem Fall bereits drei Gutachten gibt, soll nun noch weiteres angefertigt werden. Wieder geht es um die Frage, wie hoch der Wert der Kieserling-Gruppe zum Zeitpunkt ihres Verkaufs war. Das Ergebnis der Prüfungen wird Eingang in das Zivilverfahren finden. Die Klägerin erhofft sich Schadensersatz in Millionenhöhe. Strafrechtlich ist der Fall nach der Entscheidung der Staatsanwaltschaft erledigt.