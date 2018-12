Laut Prognose aus dem Wirtschaftsressort wird der Umschlag von Standardcontainern (TEU) in Bremerhaven und Bremen zusammen bei 5,537 Millionen TEU liegen. Das entspricht einem Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. (Detmar Schmoll)

Der seeseitige Güterumschlag im Jahr 2018 wird in den Häfen in Bremen und Bremerhaven nach jetzigem Stand mit voraussichtlich 74 Millionen Tonnen auf Vorjahresniveau liegen. Die beiden Standorte zeichneten sich durch hohe Stabilität aus, sagte Wirtschafts- und Häfensenator Martin Günthner (SPD) an diesem Montag auf der Landespressekonferenz zur Jahres-Hafenbilanz.

Das bedeute zwar kein Plus wie in den Westhäfen in Rotterdam (Niederlande) und Antwerpen (Belgien), aber auch kein Minus wie etwa im größten deutschen Seehafen in Hamburg.

Ohnehin geht Günthner davon aus, dass es in den nächsten Jahren nicht mehr solche Wachstumssprünge geben wird, so wie er sie in den vergangenen neun Jahren als Häfenssenator in Zahlen präsentieren durfte. „Höher, schneller weiter – nach diesem olympischen Motto wird es auf absehbare Zeit nicht mehr weitergehen“, ist Günthner überzeugt. Dennoch ändere das nichts an der herausragenden Bedeutung, die die Häfenstandorte für die Wirtschaftskraft in Bremen und Bremerhaven hätten.

Autoumschlag auf Vorjahresniveau

Der Autoumschlag wird bis Ende dieses Jahres auf dem BLG Auto Terminal Bremerhaven bei etwa 2,2 Millionen Fahrzeugen liegen – das entspreche in etwa dem Vorjahresniveau, so Frank Dreeke, Vorstandsvorsitzender der international tätigen BLG Logistics Group.

Der Geschäftsbereich Container, der bei der BLG Logistics Group durch den Terminalbetreiber Eurogate vertreten ist, habe sich die Situation in diesem Jahr insgesamt gesehen im Vergleich zu 2017 etwas verbessert, so Dreeke. In Hamburg seien die Mengen seit Mai wieder angestiegen, in Bremerhaven würden die Mengen bis Jahresende auf Vorjahresniveau liegen, und in Wilhelmshaven sei das dritte Jahr in Folge mit einem Wachstum von mehr als zehn Prozent zu rechnen.

Erfreuliche Entwicklung bei High-and-Heavy

Erfreulich sei bei der BLG vor allem auch die Entwicklung des Bereichs High- and Heavy-Ladung, also dem Umschlag von Gütern wie selbstfahrenden Baumaschinen, Kranen und Projektladung, die nicht im Container transportiert werden kann, ausgefallen. Der Umschlag werde in Bremerhaven bei 1,367 Millionen Tonnen liegen, so Dreeke. Damit habe sich die 2017 verkündete höchste Umschlagsmenge überhaupt (1,35 Millionen Tonnen) noch einmal leicht gesteigert. Im Neustädter Hafen, dem einzigen Universalhafen im Land Bremen und Europas größtem Terminal für Stück- und Schwergut, „kann das gute Niveau des letzten Jahres den US-Zöllen auf Stahlprodukte zum Trotz gehalten und mit 1,35 Millionen Tonnen sogar leicht übertroffen werden.“

Positiv bewertete Häfensenator Günthner auch die Entwicklung des Kreuzfahrtmarktes am Columbus Cruise Center Bremerhaven: Bereits zum dritten Jahr in Folge hat sich der Kreuzfahrtverkehr dort enorm gesteigert. Nicht nur die Anzahl der Schiffsabfertigungen – 109 Abfertigungen bedeuten ein Plus von 29,8 Prozent – stieg im Vergleich zum Vorjahr, sondern es wurden auch 238 000 Passagiere abgefertigt, was einem Zuwachs von 43,7 Prozent entspricht.