Die Ursprungs-Streetscooter sind postgelb. Die E-Autos des Start-ups Uze Mobility sollen später mal Werbung tragen, wodurch sie finanziert werden. (DPA)

Bremen/Aachen. Die Flotte des Start-ups Uze Mobility wächst auf einen Schlag um 500 Streetscooter. Das Unternehmen – zukünftig mit Zentrale in Bremen – hat den Kauf der Elektro-Transporter am Mittwoch bekanntgegeben. Diese sollen in größeren Städten bald für Umzüge und Einkäufe zur Verfügung stehen. Hersteller der E-Fahrzeuge ist in Aachen die Streetscooter GmbH. Sie ist eine Tochter der Deutschen Post, die die Transporter ursprünglich für sich selbst konzipierte.

Langfristig soll das Carsharing-Angebot von Uze Mobility kostenlos sein, finanziert durch Werbung auf den Fahrzeugen. Tatsächlich geht es dem Start-up dabei vor allem darum, wie, wo und wann die Streetscooter unterwegs sind. Denn die Touren sollen Daten zum Verkehr und zum Fahrzeug liefern. „Das Entscheidende sind die Daten. Sie sind der Schlüssel, mit dem wir viele Probleme lösen wollen“, sagt der Uze-Mobility-Sprecher Christian Fischer. Das Unternehmen möchte mit den Daten den Verkehr optimieren und ihn damit – und mit den elektrischen Transportern – umweltfreundlicher machen. Die Städte sollen von Verkehr, Lärm und Emissionen entlastet werden. Das Start-up gab erst vor Kurzem den Umzug in die Hansestadt bekannt. Uze Mobility ist mit dem Wirtschafts- und Verkehrsressort im Gespräch über den Start seines Angebots in Bremen. Irgendwann sollen hier mal 250 Scooter im Einsatz sein. Einen Standort für die Firmenzentrale in Bremen sucht Uze Mobility noch. Für sie soll der Einkauf der 500 Scooter nur der Anfang sein. Die Scooter sollen im In- und Ausland zum Einsatz kommen.