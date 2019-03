Die "Fanafjord", die künftig unter deutscher Flagge und dem neuen Namen „Elbeexpress“ ihren Dienst aufnehmen soll, verfügt über eine Kapazität für 28 Lkw, 212 Personenwagen und kann bis zu 590 Passagiere mitnehmen. (LMG Marin)

Die Wiederaufnahme der 2017 eingestellten Fährverbindung Cuxhaven-Brunsbüttel rückt näher. Bislang fehlte die Fähre, aber das Problem könnte schon bald gelöst sein. Die Kaufverträge der neuen Betreiber Elbferry für die „Fanafjord“ sind unterschrieben. Ziel ist es, dass der Fährbetrieb vor dem Feiertag 1. Mai aufgenommen wird. Die „Fanafjord“ fuhr bisher für die norwegische Reederei Fjord 1. Angetrieben wird die Fähre mit verflüssigtem Erdgas (LNG). LNG gilt momentan als der umweltschonendste Treibstoff.

„Es fehlen noch ein paar Papiere, damit endgültig alles abgeschlossen ist“, sagte Heinrich Ahlers, geschäftsführender Gesellschafter der Elbferry GmbH, dem WESER-KURIER. Das sollte nächste Woche aber erledigt sein. Noch in diesem Monat soll das 130 Meter lange Fährschiff nach Cuxhaven überführt werden und dann unter deutscher Flagge und dem neuen Namen „Elbeexpress“ den Fährdienst aufnehmen.

Mehrere Versuche in der Vergangenheit

Die „Elbeexpress“ soll täglich verkehren. Die erste Abfahrt ist ab Brunsbüttel jeweils um 5 Uhr geplant, vom Anleger am Steubenhöft in Cuxhaven geht es um 6.30 Uhr los. Die Überfahrt auf der etwa 26 Kilometer langen Strecke soll eine Stunde dauern, so dass alle drei Stunden je Richtung eine Abfahrt erfolgt. Das neue Fährschiff verfügt über eine Kapazität für 28 Lkw, 212 Personenwagen auf den zwei Frachtdecks und kann bis zu 590 Passagiere mitnehmen. Die 2006 auf der Aker Yard Norway gebaute Fähre ist eines von fünf LNG-betriebenen Schiffen („Bergensfjord, „Mastrafjord“, „Raunefjord“ und „Stavangerfjord), die vom norwegischen Schiffsarchitektenbüro LMG Marin entworfen wurden.

Die „Fanafjord“ verkehrte zuletzt zwischen Halhjem und Sandvikvåg südlich von Bergen. Die Fähre hat eine Höchstgeschwindigkeit von 21 Knoten. „Wir können aber auch ein bisschen schneller“, so Ahlers. Wobei es weniger um die Endgeschwindigkeit als um die Leistung insgesamt gehe. „Wir können mit dieser Fähre auf jeden Fall den Fahrplan einhalten.“ Die Leistung der Motoren reiche mehr als aus, um auch gegen den Strom die notwendige Geschwindigkeit zu erreichen. Das sei beim vorherigen Betreiber nicht immer der Fall gewesen.

Eine Fährverbindung zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel zu installieren, war in der Vergangenheit mehrfach versucht worden. Der jüngste Vorstoß der Elb-Link Fährgesellschaft scheiterte: Sie musste im November 2017 nach nur wenigen Monaten Insolvenz beantragen. Davor hatte bereits die Vorgängergesellschaft, die Elb-Link-Reederei, den Betrieb eingestellt. Sie hatte die Strecke mit zwei Schiffen bedient. Von 1999 bis 2001 pendelte die Elbe-Ferry zwischen den Hafenstädten – die Ferry GmbH war ein Tochterunternehmen der Bremer Harms-Gruppe. Und viele weitere Versuche hat es gegeben. Bereits im 19. Jahrhundert hatte man sich mit dem Streckenabschnitt auf der Unterlebe beschäftigt: Damals boten Lotsenboote eine unregelmäßige Verbindung zwischen Brunsbüttel am Nordufer und Cuxhaven am Südufer an.

Dass der erneute Versuch dieses Mal eine Erfolgsgeschichte wird, davon ist Ahlers überzeugt: „Wir können zum einen unseren Fahrplan einhalten, was gerade für Speditionen von hoher Bedeutung ist, und zum anderen haben wir mit 28 Lkw-Stellplätzen eine doppelt so hohe Kapazität als das letzte Fährschiff auf dieser Strecke.“ Und gerade der Wirtschaftsverkehr soll die Basis bilden. „Wir müssen über den Wirtschaftsverkehr die rote Null erreichen. Alles was darüber hinaus an Personen- und Pkw-Verkehr kommt, wird der Profit sein.“

Insgesamt wird es laut Ahlers etwa 40 Beschäftigte geben, davon 20 landseitig und zehn auf dem Schiff. Hinzu komme noch Personal fürs Catering. Der Hauptsitz von Elbferry ist in Brunsbüttel.

Green Cruises GmbH mit 80 Prozent beteiligt

Dass die Nachfrage bei Speditionen vorhanden sei, das Hamburger Nadelöhr auf dem Wasserweg zu umfahren, wisse Ahlers aus zahlreichen Gesprächen. „Die Leidensfähigkeit, mit Lkws im Stau stehen zu müssen, ist unter vielen Spediteuren erschöpft.“ Und das sich an der Verkehrssituation etwas ändern werde, sei mittelfristig nicht zu erkennen. „Wir haben in den vergangenen Monaten erfolgreich Akquise betrieben. Wir wollen ja gleich voll starten.“

Eine Spedition hatte letztlich auch das Interesse bei Ahlers an der Fährverbindung geweckt. Ahlers, der früher unter anderem bei der Reederei Hapag-Lloyd tätig war, als Cuxport-Chef arbeitete, Geschäftsführer der Buss Group GmbH war und vor seinen Management-Tätigkeiten als Kapitän zur See gefahren ist, eröffnete nach seinem Ruhestand 2016 eine Beratungsfirma. „Zuletzt bat mich eine Spedition aus Brunsbüttel darum, zu prüfen, ob es sinnvoll sei, in die damals angeschlagene Elb-Link Fährgesellschaft zu investieren“, so der heute 68-Jährige, der in Marne lebt. „Das konnte ich nur verneinen, aber seitdem hatte ich mich intensiv mit der Fährverbindung beschäftigt und konnte auch andere davon überzeugen, dass sich diese Strecke wirtschaftlich betreiben lässt.“

Neben Heinrich Ahlers ist der Cuxhavener Rechtsanwalt und Unternehmensberater Ulrich Kalthoff geschäftsführender Gesellschafter. Beide halten jeweils zehn Prozent der Anteile. Außerdem ist die Green Cruises GmbH aus Hamburg mit 80 Prozent an der Firma beteiligt.

Der Kauf der „Fanafjord“ werde über eine andere Firma abgewickelt, Elbferry chartere das Schiff dann, so Ahlers. Ob die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein wie in der Vergangenheit in Aussicht gestellt den Kauf mit einer Bürgschaft absichern – über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart –, wollte Ahlers weder bejahen noch verneinen. Das niedersächsische Wirtschaftsministerium verweigerte hierzu eine Stellungnahme, da „umfassende Vertraulichkeit zugesichert“ worden sei. Bei einem Bürgschaftsverfahren hätten die Verfahrensbeteiligten Anspruch auf die Wahrung ihrer „Geheimnisse“, insbesondere der Betriebsgeheimnisse.