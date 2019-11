Das Bremer Steigenberger-Hotel im Weser-Quartier (imageBROKER/Thomas Robbin)

Die Steigenberger-Hotels werden chinesisch: Der Konzern Huazhu Group hat die Dachgesellschaft der Luxus-Hotelmarke, die Deutsche Hospitality, durch eine Tochtergesellschaft vollständig erworben, wie beide Seiten am Montag mitteilten. Auch das am Weser-Terminal gelegene Bremer Steigenberger-Haus sowie das Intercity-Hotel am Hauptbahnhof kommen damit in neue Hände. Die Kette gehört ebenso zu der Gruppe, außerdem die Marken Jaz in the City und Zleep Hotels.

Laut dem neuen chinesischen Eigentümer liegt der Kaufpreis bei 700 Millionen Euro. Steigenberger hatte vor einiger Zeit bereits Expansionspläne vorgestellt: Demnach soll die Anzahl der Häuser von aktuell 118 bis 2024 auf 250 steigen. „Die Übernahme durch Huazhu steht im Einklang mit dieser Zielsetzung“, teilte Steigenberger nun mit. Man erhoffe sich eine verbesserte Wettbewerbsposition in Europa, im Nahen Osten und auf dem afrikanischen Markt.

Die im Aktienindex Nasdaq notierte Gruppe Huazhu ist nach eigenen Angaben die neuntgrößte Hotelgesellschaft der Welt nach Zimmerzahl und die Nummer fünf nach Börsenwert. Sie betreibt mehr als 5000 Hotels in rund 400 Städten.