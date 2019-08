Am kommenden Dienstag findet der zweite Verhandlungstag statt. (Carmen Jaspersen/dpa)

Wegen des Vorwurfs der schweren Steuerhinterziehung müssen sich zwei Geschäftsführer des Bremer Entsorgungsunternehmens Hirsch, das auch im Metallhandel tätig ist, derzeit vor dem Landgericht verantworten. Laut Anklage geht es dabei um Steuerhinterziehung in Höhe von etwa 19 Millionen Euro. Am kommenden Dienstag findet der zweite Verhandlungstag statt. Die Anklage bezieht sich auf Geschäfte zwischen 2008 und 2011.

Die Angeklagten sollen nach Angaben des Gerichts an einem Umsatzsteuer-Hinter­ziehungssystem im europaweiten Handel mit Metallschrott und Kupferkathoden teil­genommen haben. Das Bremer Unternehmen soll demnach die Waren aus dem Ausland über den Umweg zahlreicher und wechselnder Scheinfirmen in Deutschland erhalten und weiterverkauft haben. Ein solches System ist häufig auch die Grundlage für groß angelegten Steuerbetrug über sogenannte Umsatzsteuerkarusselle. Dieses System fußt dabei auf einer Besonderheit im europäischen Umsatzsteuerrecht. Demnach ist die Lieferung von einem Unternehmen an eine Firma mit Sitz in einem anderen Land der Europäischen Union umsatzsteuerbefreit. Die Akteure nutzen dabei in der weiteren Verkaufskette planmäßig das System der Umsatzsteuer aus.

Im konkreten Fall sollen die Abrechnungen der Waren über mehrere Scheinfirmen – sogenannte Schreiber – erfolgt sein. Diese Schreiber, die Waren umsatzsteuerfrei aus dem Ausland erhielten, sollen die Ware mit Umsatzsteuer weiter an das Bremer Unternehmen verkauft haben. Anschließend soll die Umsatzsteuer nicht an das Finanzamt abgeführt, sondern an Hintermänner weitergeleitet worden sein.

Hirsch weist alle Vorwürfe als unbegründet zurück

Die nicht abgeführten Umsatzsteuerbeträge sollen zur Auszahlung eines „Gewinnanteils“ an die jeweiligen Hintermänner genutzt worden sein – und außerdem dazu, den Metallschrott und die Kupferkathoden künstlich unter den üblichen Marktpreis zu verbilligen. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft entstand hierdurch unter anderem der Anreiz für die beiden angeklagten Geschäftsführer, sich an dem Hinterziehungssystem zu beteiligen. Hirsch weist alle Vorwürfe als unbegründet zurück. Einer der beiden Geschäftsführer ließ auf Nachfrage des WESER-KURIER über seinen Anwalt mitteilen, dass er keine Kenntnis von irgendwelchen Umsatzsteuerhinterziehungen gehabt und sich dementsprechend auch nicht wissentlich daran beteiligt habe. Das Unternehmen Hirsch habe ausschließlich legale Geschäfte gemacht.

Umsatzsteuerkarusselle verursachen nach Schätzung der EU-Kommission jedes Jahr einen Schaden von insgesamt 50 Milliarden Euro. Oft werden dabei die Produkte auch nur auf dem Papier grenzüberschreitend im Kreis bewegt, um sich Umsatzsteuern vom Finanzamt ausbezahlen zu lassen und dann mit dem Steuergeld zu verschwinden. In vielen Fällen sind die Täter nach dem gleichen Prinzip unterwegs: Der vorgetäuschte Handel findet grenzüberschreitend und steuerfrei innerhalb der Europäischen Union statt. Das Modell wird als Umsatzsteuerkarussell bezeichnet, weil die fingierten Geschäfte häufig dicht getaktet sind.