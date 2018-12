Die Bremer Jungunternehmerin Nina Stern betreibt zusammen mit ihrer Schwester die „Stilhütte“ an zwei Standorten in Borgfeld und Schwachhausen. (Christina Kuhaupt)

Wer das Borgfelder Geschäft von Nina und Kathrin Stern betritt, wird freudig von Dackel Fiete begrüßt. Der sechsjährige Rüde und die 13 Jahre alte Border-Collie-Dame Jule sind immer mit an Bord, denn in der „Stilhütte“ der Bremer Zwillingsschwestern gibt es ausschließlich Produkte für Vierbeiner und ihre Halter. „Wir haben hier nur Sachen, die wir selbst schön finden“, sagt Nina Stern. Das Konzept der beiden Unternehmerinnen unterscheidet sich allerdings nicht nur im Sortiment von gewöhnlichen Tierfutterhandlungen, sondern auch durch das liebevoll gestaltete Ambiente.

Nina Stern zeigt auf eine kleine Ecke, die sie „unseren Süßigkeitentisch“ nennt. Die Bonbongläser sind gefüllt mit kleinen Hunde-Delikatessen wie Salamipralinen, Käsestangen und Hamburger Rind in kleinen Stücken. Die nicht abgepackten Leckerlies und Kauartikel können sich die Kunden nach Vorliebe ihrer Hunde selbst zusammenstellen. „Das wird richtig gut angenommen“, so die 30-Jährige. Mit ihrer „Stilhütte“ wollen sich die Schwestern vom Standardangebot großer Ketten abheben: Es gibt hochwertiges Hundefutter und eine große Auswahl an Hundehalsbändern, Leinen, Decken, Kissen, Näpfen, Dekoration und Spielzeug, das überwiegend aus kleinen Manufakturen stammt.

Mehr zum Thema Made in Bremen Golfbälle aus Bremen Zeus hoppelt nicht - gemeint ist nicht der Göttervater, sondern ein Golfball. Ein Unternehmen aus ... mehr »

Viele der Produkte bestehen zudem aus biologisch abbaubaren oder recycelten Materialien. „Wir haben super ungerne Plastik im Laden“, sagt Nina Stern. Gerade sind die Unternehmerinnen dabei, Pfandgläser einzuführen, die Kunden im Geschäft mit Leckerlies für ihre Vierbeiner auffüllen können. Bei der Auswahl ihrer angebotenen Futter- und Kauartikeln greifen die Schwestern aus Bremen auf kleine Hersteller zurück, die auf chemische Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker verzichten. „Man weiß bei uns immer, was drin ist“, sagt Stern. „Alles, was ich hier habe, würde ich auch meinen Hunden geben.“

Der Anspruch sei, Hundefutter in Lebensmittelqualität zu verkaufen, erklärt die Bremerin. So gibt es in der „Stilhütte“ auch zwei große Kühltruhen, in denen Frischfleisch lagert, das tiefgefroren verkauft wird. Der Kunde muss dann nur noch Gemüse unter das Fleisch mischen. Mäntelchen mit Strass-Steinen für die Vierbeiner sucht man hier vergebens. „Ich lege Wert darauf, dass es praktisch und schön ist“, sagt Stern. Darum bietet ihr Laden zwar auch Mäntel für Hunde an, aber nur schlichte Modelle ohne unnötiges Chichi. Auch beim Preis sei vor allem Bodenständigkeit gefragt, sagt Stern. „Es muss bezahlbar sein.“

"Ich könnte es mir ohne Hunde gar nicht mehr vorstellen"

Die Schwestern aus Bremen sind mit Hunden großgeworden, ihre Begeisterung für Vierbeiner hält bis heute an. Nina Sterns erster Hund Jule begleitet sie schon seit 13 Jahren. „Ich könnte es mir ohne Hunde gar nicht mehr vorstellen“, sagt sie. Während ihres BWL-Studiums merkte die Hundehalterin, dass es für Vierbeiner wenig Anlaufstellen abseits des Massenmarktes gibt. Aus ihrer Studienstadt Hamburg kannte sie bereits kleine Geschäfte für Hundefutter und -zubehör. „Das hat mir in Bremen gefehlt“, sagt Stern.

Mit dem vor mehr als vier Jahren zunächst in Oberneuland eröffneten Geschäft haben sich die Zwillingsschwestern einen kleinen Lebenstraum erfüllt. Das Haus, in dem sich das Geschäft befand, wurde allerdings nach einem Jahr abgerissen. „Für die Startphase war das super, um zu schauen, wie es läuft“, sagt Nina Stern. Danach entschlossen sich die Jungunternehmerinnen, ein Ladenlokal in Borgfeld anzumieten. Inzwischen haben die beiden Bremerinnen im Stadtteil Schwachhausen eine weitere Dependance aufgemacht.

Mehr zum Thema Made in Bremen Saubere und faire Pflegeprodukte. Wer den Glauben an die Kosmetikindustrie verloren hat, ist hier richtig: „Martha’s Corner“ ... mehr »

Das Herzstück der beiden Geschäfte sind die selbstgestalteten und handgemachten Hundeleinen und -halsbänder aus Paracord und Biothane, einem Polyestergewebe mit Gummiummantelung. Das Material stammt ursprünglich aus dem Reitsport und erfreut sich wegen seiner robusten Beschaffenheit bei Hundehaltern immer größerer Beliebtheit. „Biothane nimmt zum Beispiel keinen Schmutz auf“, erklärt Nina Stern. Das Material werde im Gegensatz zu Leder nicht brüchig und sei damit wesentlich langlebiger. Die handgefertigten Produkte gibt es in einfarbigen Versionen in pink über grau bis hin zu mehrfarbigen Exemplaren. „Die werden komplett in Bremen hergestellt“, so Stern.

Auch für ihre eigenen Hunde hat die Jungunternehmerin ein ganzes Repertoire an Halsbändern und -leinen zuhause. „Bei Fiete tobe ich mich voll aus“, sagt sie. Inzwischen werden die Kreationen aus Bremen nicht nur in den beiden Geschäften in Borgfeld und Schwachhausen verkauft, sondern in weiteren Hundezubehörläden in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie über den Onlineshop. „Wir haben guten Zulauf“, sagt Stern. „Aber wir versuchen, langsam zu wachsen.“ Im kommenden Jahr möchten die Schwestern im Onlineshop, der bisher nur Eigenprodukte führt, das Sortiment erweitern. Auch die sogenannten Hundepartys, bei denen Kunden die Produkte für ihre Vierbeiner zuhause ausprobieren können, wollen Nina und Kathrin Stern verstärkt anbieten.